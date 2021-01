De grandes parties de l’Angleterre et du Pays de Galles sont confrontées à des avertissements de glace, après que les températures sont tombées à des valeurs négatives pendant la nuit après de longues périodes de pluie.

Des centaines d’avertissements d’inondation restent également en place parallèlement aux températures froides alors que les eaux ont augmenté à plusieurs endroits en Angleterre.

Selon le prévisionniste du Met Office Simon Partridge, le mercure devrait chuter aussi bas que moins 6 ° C pendant la nuit en Angleterre, avec un potentiel pour le mercure de tomber entre moins 10 ° C et moins 15 ° C.

Un avertissement jaune pour la glace s’étendant des côtes ouest galloises à Londres et à East Anglia est entré en vigueur samedi à 20 heures et dure jusqu’à 11 heures dimanche.

Samedi soir, l’Agence pour l’environnement avait mis en place 90 alertes d’inondation à travers l’Angleterre, ainsi que 243 alertes d’inondation moins graves, après que les niveaux d’eau ont augmenté à travers le pays tout au long de la journée.