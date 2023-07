Avertissements de chaleur en place pour l’Ontario et le Québec

Une vague de chaleur de plusieurs jours devrait commencer aujourd’hui dans le sud de l’Ontario alors que d’autres régions de la province et du Québec font également face à des conditions chaudes et humides.

Les températures dans le sud de l’Ontario pourraient atteindre des sommets dans les années 20 supérieures ou inférieures à 30 degrés, l’humidex avoisinant les 30 degrés supérieurs à 40 degrés inférieurs, a déclaré mardi Environnement Canada dans plusieurs avertissements de chaleur.

La vague de chaleur, qui pourrait durer jusqu’à jeudi, touchera plusieurs régions du Québec, avec des avertissements en place pour les régions entourant Gatineau et Montréal.

Environnement Canada a émis des avertissements de chaleur pour les Territoires du Nord-Ouest, ainsi que pour une grande partie du nord de l’Ontario, où les températures élevées pourraient durer ce soir et potentiellement jusqu’à mercredi.

« Beaucoup de millions de personnes commencent en fait à ressentir à quoi ressemble typiquement l’été », a déclaré mardi le climatologue principal d’Environnement Canada, Dave Phillips, à CTV News Channel.

À certains égards, il a dit que c’était la première vague de chaleur de l’année.

« Nous avons eu quelques jours au-dessus de 30, mais je pense que ce qui distingue celui-ci est le taux d’humidité élevé », a déclaré Phillips.

Environnement Canada dit qu’il émet des avertissements de chaleur « lorsque des conditions de température ou d’humidité très élevées sont susceptibles de présenter un risque élevé de maladies liées à la chaleur, comme un coup de chaleur ou un épuisement dû à la chaleur ».

Les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques et les personnes travaillant ou faisant de l’exercice à l’extérieur sont plus à risque, selon le département.

Il conseille aux Canadiens de boire beaucoup d’eau, de rester dans un endroit frais et de ne jamais laisser de personnes ou d’animaux domestiques à l’intérieur d’un véhicule stationné.

« Regardez vos voisins et vos amis âgés qui pourraient être un peu désorientés dans ces conditions de chaleur et d’humidité extrêmes et assurez-vous qu’ils s’en sortent », a déclaré Phillips.

Un certain nombre de veilles d’orages violents sont également en place pour les régions du sud du Québec, ainsi que des avis sur la qualité de l’air dans les régions du nord et du centre en raison d’incendies de forêt.

S’adressant également à CTV News Channel mardi, le météorologue d’Environnement Canada, Simon Legault, a déclaré qu’en plus du temps chaud, les incendies en cours exposent les Canadiens à une mauvaise qualité de l’air.

« Les gens doivent donc prendre des mesures pour éviter tout impact sur leur santé », a-t-il déclaré.

Les Canadiens dans les zones soumises à des avertissements de chaleur devraient garder un œil sur les dernières prévisions météorologiques pour surveiller tout orage « pop-up » qui pourrait se produire, a ajouté Phillips.

En même temps, Phillips dit que les Canadiens doivent se débrouiller avec les « canicules de l’été ».

« C’est l’été et nos mannequins le montrent : il faut s’y habituer », a-t-il dit. « Sortez les draps, apprenez à faire ces julipes à la menthe et préparez-vous à la chaleur et à l’humidité. »