Avertissements de chaleur émis dans quatre provinces : Environnement Canada

Environnement Canada a émis mardi des avertissements de chaleur dans quatre provinces, dont l’Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan et le Québec.

Les températures pourraient atteindre la barre des 30 °C dans certaines parties du nord-ouest et du nord-est de l’Ontario, l’humidité la faisant se sentir plus proche du milieu des années 30, selon Environnement Canada, avec des conditions similaires attendues dans le sud-ouest et le sud-est de l’Ontario.

La ville de Toronto gardera sept piscines publiques ouvertes jusqu’à environ minuit mardi pour aider les résidents à se rafraîchir pendant l’avertissement de chaleur.

Des avertissements de chaleur restent en place dans certaines parties du nord du Manitoba, où des incendies de forêt ont provoqué des avis supplémentaires sur la qualité de l’air en raison de la fumée.

Environnement Canada a également publié une déclaration sur la qualité de l’air pour la région autour de Lytton, en Colombie-Britannique, où un grand feu de forêt s’est étendu à 20 kilomètres carrés.

Pendant ce temps, certaines parties du sud du Manitoba pourraient connaître de violents orages mardi, créant potentiellement les conditions propices aux tornades, selon Environnement Canada.

Certaines collectivités de la province ont connu des températures record au cours de la fin de semaine.

Dominion City, située à environ 80 kilomètres au sud de Winnipeg, a connu son 17 juillet le plus chaud jamais enregistré avec des températures atteignant 34,2 °C, battant le précédent record de 32,2 °C établi en 1942.

McCreary, situé à environ 200 kilomètres au nord-ouest de Winnipeg, a également établi un record pour cette journée avec des températures de 31,9 °C, battant le record de 31,7 °C établi l’an dernier.

Shoal Lake, à environ 250 kilomètres à l’ouest de Winnipeg, a enregistré des températures de 31,2 °C. Son précédent record du 17 juillet était de 30,9 °C en 2011.

En Saskatchewan, les avertissements de chaleur sont largement limités aux régions du centre et du nord de la province, avec des températures diurnes d’environ 30 ° C prévues, selon Environnement Canada.

Certaines parties de la Saskatchewan ont connu des périodes de conditions météorologiques extrêmes, notamment de la grêle, de fortes pluies et des éclairs intenses dimanche.

De fortes pluies dans la nuit de lundi ont également provoqué des inondations dans certaines parties de Regina.

La chaleur et l’humidité pourraient donner l’impression que certaines parties du sud du Québec atteignent 40 °C ou plus.

Un front froid traversant la province pourrait également déclencher des averses et des orages.

De l’autre côté de l’étang, les températures ont atteint des records au Royaume-Uni, dépassant pour la première fois les 40°C.

En Espagne et au Portugal, une vague de chaleur a fait près de 750 morts, tandis que des incendies de forêt se sont déclarés dans ces pays et dans d’autres en Europe.



Avec des fichiers de CTV News, La Presse canadienne et l’Associated Press