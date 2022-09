Avertissements de chaleur : comment le dôme de chaleur américain affectera le long week-end du Canada

L’ouest des États-Unis étouffe actuellement sous un dôme de chaleur et, selon les experts, nous ressentirons certains de ces impacts dans certaines parties du Canada ce long week-end.

La météorologue d’Environnement Canada, Heather Pimiskern, a déclaré que la chaleur qui s’échappe du nord des États-Unis “augmente les températures dans une grande partie de l’Alberta, de la Saskatchewan et pourrait entrer au Manitoba plus tard dans la fin de semaine et au début de la semaine prochaine”.

Actuellement, de nombreux avertissements de chaleur sont en place dans le sud de l’Alberta, dont quelques-uns dans le sud de la Colombie-Britannique sur la côte. Cette chaleur devrait persister en Alberta et se propager davantage dans les Prairies au cours de la fin de semaine.

“Nous nous attendons essentiellement à ce que les températures soient entre le bas et le milieu des années 30 à partir de vendredi et se poursuivent jusqu’à samedi et dimanche”, a déclaré Pimiskern à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique, s’adressant spécifiquement à la région des Prairies.

La chaleur excessive a battu des records aux États-Unis cette semaine, alimentant les incendies et les coups de chaleur. L’Ouest canadien a connu un effet similaire, et cela se poursuivra au cours de la fin de semaine.

“Une crête de haute pression en construction … aspire de l’air chaud du sud et le transporte vers le nord au Canada”, a expliqué Pimiskern. “Et donc, ce que cela fait, c’est augmenter la température à tous les niveaux de l’atmosphère et cela provoque une accumulation de chaleur dans la région.”

Donc, si la chaleur se déplace vers le nord à partir du dôme de chaleur qui saisit actuellement l’ouest des États-Unis, cela signifie-t-il que le Canada est sur le point de voir un énorme saut de chaleur et de subir un dôme de chaleur similaire ?

Non, dit Pimiskern – bien qu’il fasse chaud ce week-end dans l’Ouest canadien, et certainement un «épisode» de chaleur dans certaines régions, un dôme chauffant est une toute autre boîte de Pandore.

“Quand vous pensez à un dôme chauffant, ce qui me vient à l’esprit, c’est ce qui s’est passé l’année dernière en Colombie-Britannique, où ils ont eu des semaines interminables de chaleur extrême et tout a séché et ils n’ont pas reçu de pluie pendant longtemps, ” dit-elle.

La Colombie-Britannique connaît actuellement une vague de chaleur de fin de saison, mais jusqu’à présent, l’impact a été moins brutal que la chaleur éprouvante de 2021, les avertissements de chaleur de la Colombie-Britannique devant s’atténuer à partir de vendredi.

Plus d’une douzaine de records de température ont été battus ou à égalité en Colombie-Britannique plus tôt cette semaine, allant de 30 ° C à 30 ° C.

Bien que le Canada ne devrait pas subir l’impact total du dôme de chaleur, ceux qui planifient des activités de long week-end devraient certainement vérifier les prévisions à l’avance, en particulier s’ils vivent dans des provinces touchées par les avertissements de chaleur, disent les experts.

Bien que chacun ait une tolérance différente à la chaleur, Pimiskern a noté que “la chaleur extrême affecte tout le monde”.

« Il est très important de boire beaucoup d’eau et d’essayer de se trouver un endroit ou un espace frais pour se rafraîchir à la fois extérieurement et intérieurement. Nous disons également, vous savez, vous devriez réduire votre risque de chaleur en programmant des activités de plein air pendant les parties les plus fraîches de la journée.

Elle a ajouté qu’il est important de garder les animaux hydratés et de ne pas les enfermer dans des voitures par temps chaud, et de surveiller les voisins et les parents âgés.

L’Alberta et la Saskatchewan seront «les plus touchées par la chaleur» ce week-end, a déclaré Pimiskern.

Mais les températures nocturnes ne seront pas aussi chaudes, se rapprochant de 14 à 16 degrés.

“Parce que les jours raccourcissent, nous avons simplement plus d’occasions de nous rafraîchir la nuit”, a déclaré Pimiskern. «Il est possible que les températures soient légèrement inférieures aux critères (d’avertissement de chaleur), 14 degrés, cependant, les maximums diurnes étant si extrêmes et tellement au-dessus de la normale pour cette période de l’année, nous avons les avertissements de chaleur en effet.”

Quand les effets de cette chaleur commenceront-ils à se dissiper ? Cela dépend de votre région exacte, a déclaré Pimiskern, mais ce sera vers la fin du week-end.

“Aux États-Unis, il semble que la chaleur sera de nature assez prolongée”, a-t-elle déclaré. “En regardant simplement certains des modèles à gamme étendue, l’ouest des États-Unis va malheureusement être grandement affecté par cette chaleur, même potentiellement (jusqu’au) week-end prochain.”

Mais au Canada, on verra les effets de cette chaleur “diminuer tard dimanche ou tôt dans la journée lundi, la chaleur commencera à se déplacer vers l’est”.

Elle a ajouté que la chaleur pourrait “reconstruire potentiellement plus tard dans la semaine prochaine, mais à ce stade, le sursis de cet événement actuel sera d’ici lundi”.

L’est du Canada n’aura pas à s’inquiéter en termes de dômes de chaleur ce long week-end, avec des températures largement prévues pour être saisonnières – mais MétéoMédia rapporte qu’il pourrait y avoir des averses et des orages périodiques à travers l’Ontario et le Québec, se déplaçant vers le sud à partir de vendredi après-midi au samedi.

Et lundi, il pourrait y avoir des averses éparses dans les provinces de l’Atlantique.