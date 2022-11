Avertissements aux voyageurs : ce que les autres nations disent à leurs citoyens de la violence aux États-Unis

(CNN) — Les voyageurs américains – du moins ceux qui sont prudents – connaissent peut-être les avis aux voyageurs du Département d’État américain.

L’agence surveille le monde à la recherche de problèmes potentiels et émet des avertissements allant du “Niveau 1 : Prenez des précautions normales” au “Niveau 4 : Ne voyagez pas”, alertant les visiteurs potentiels. aux menaces terroristes, à la guerre, à l’application arbitraire des lois locales, aux taux de criminalité élevés et à d’autres problèmes de sécurité personnelle.

Mais vous êtes-vous déjà demandé comment les gouvernements d’autres pays avertissent leurs citoyens de venir aux États-Unis ? Quel genre de réputation l’Amérique a-t-elle ?

CNN Travel a vérifié ce que les gouvernements des voisins et des alliés les plus proches des États-Unis ont à dire à leurs citoyens à propos de venir ici. Ce n’est pas exactement une image flatteuse.

Les visiteurs potentiels ne sont pas entièrement avertis comme si l’Amérique était une zone de guerre active. Chaque nation a sa propre approche, mais un thème général se résume à ceci : les États-Unis sont plus violents que ce à quoi vous êtes habitué. Apprenez à y prendre des précautions que vous n’auriez peut-être pas à prendre à la maison.

L’autre point à retenir : les crimes violents impliquent rarement des touristes.

Voici plus sur ce que neuf pays – qui représentent une bonne partie du trafic touristique international américain – ont à dire :

Australie

Dans Global Lessons on Guns, Fareed explore comment l’Australie a adopté une réforme complète des armes à feu à la suite du massacre de Port Arthur.

En 1996, 35 personnes ont été tuées dans une fusillade à Port Arthur sur l’île de Tasmanie. À la suite du massacre, l’Australie a adopté des lois plus strictes sur le contrôle des armes à feu, qui comprenaient “une quasi-interdiction de toutes les armes à feu entièrement automatiques ou semi-automatiques”, selon l’encyclopédie en ligne Britannica.

Ainsi, depuis plus de 25 ans, les Australiens vivent dans une culture des armes à feu assez différente de celle des Américains.

Le gouvernement australien avertit ses citoyens qui envisagent de se rendre aux États-Unis que “les crimes violents sont plus courants qu’en Australie et que les crimes commis avec des armes à feu sont possibles dans tous les domaines. Suivez les conseils et instructions locaux. Si vous vivez aux États-Unis, apprenez les exercices de tir actif”.

Sur son site Web SmartTraveller, le gouvernement australien rappelle également aux voyageurs potentiels qu'”il est légal pour les citoyens américains de porter ouvertement des armes à feu en public”.

Il poursuit en disant que “les États-Unis ont un niveau de crimes violents plus élevé que l’Australie, mais les incidents impliquent rarement des touristes”. Il ne fournit pas d’avis d’incidents spécifiques “à moins qu’il n’y ait un risque important pour les Australiens”.

Pourtant, il n’avertit pas ses citoyens de voyager aux États-Unis. Depuis le 25 novembre, il a conseillé de “prendre les précautions de sécurité normales aux États-Unis d’Amérique”.

Canada

Le pont Ambassador enjambe la rivière Detroit pour relier Windsor, Ontario, à Detroit, Michigan. Avec la levée des restrictions de Covid-19, les déplacements terrestres entre les deux voisins nord-américains sont de retour. Mais que pense le Canada des fusillades de masse aux États-Unis ? Tara Walton/Le Washington Post/Getty Images

Le Canada conseille à ses citoyens de « prendre des mesures de sécurité normales » lorsqu’ils visitent les États-Unis.

Le gouvernement canadien met en garde ses citoyens contre le franchissement de la frontière américano-mexicaine en voiture, citant « des incidents criminels associés au trafic de drogue ». Il dit à ses citoyens d’éviter de voyager la nuit à la frontière.

Il met également en garde contre la violence liée aux gangs et au crime organisé dans les grandes zones urbaines, notant que les crimes violents “affectent rarement les touristes”, mais avertissant les voyageurs de faire attention à leur environnement et de ne pas résister s’ils sont menacés par des voleurs.

Le gouvernement rappelle également aux Canadiens les fréquentes fusillades de masse aux États-Unis. “Des fusillades de masse se produisent, faisant le plus souvent des victimes. Bien que les touristes soient rarement impliqués, il y a un risque de se trouver au mauvais endroit au mauvais moment.”

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni rappelle aux visiteurs potentiels en Amérique que “des incidents de tirs de masse peuvent se produire, mais représentent un très faible pourcentage des décès par homicide”.

Il indique également à ses citoyens que “les crimes violents, y compris les crimes commis avec des armes à feu, impliquent rarement des touristes, mais vous devez faire attention lorsque vous voyagez dans des zones inconnues. Évitez de vous promener seul dans des zones moins fréquentées, surtout la nuit”.

Comme le Canada, le Royaume-Uni met en garde contre la frontière américano-mexicaine.

Dans la colonne des conseils, le Royaume-Uni met en garde ses citoyens contre l’humour inapproprié : “Ne faites pas de remarques désinvoltes sur les bombes ou le terrorisme, en particulier lors du passage dans les aéroports américains.”

Lauren Redfern, une résidente de Londres de 31 ans qui termine un doctorat en anthropologie médicale, a effectué de nombreux voyages aux États-Unis en 2018 (Chicago à la Nouvelle-Orléans) et 2022 (Los Angeles).

Elle a déclaré à CNN Travel l’été dernier qu’elle était consciente de la violence armée aux États-Unis au début de son voyage en 2018, mais qu’elle s’en sentait très éloignée. “A cette époque, je n’envisagerais absolument pas de faire quoi que ce soit différemment” de ce qu’elle ferait au Royaume-Uni.

Mais alors qu’elle séjournait dans un Airbnb à la Nouvelle-Orléans, elle faisait la lessive dans un espace commun lorsque quelqu’un a ouvert une porte et a enfoncé le canon d’un fusil de chasse.

Aucun coup de feu n’a été tiré, mais “c’était cette expérience étrange et hors du corps où cela m’a vraiment fait réfléchir, apprécier et comprendre” oh, c’est très réel “à un niveau que je n’ai jamais connu et que je ne connaîtrai jamais au Royaume-Uni .”

“Cette expérience a définitivement changé mon sentiment de sécurité personnelle lors d’un voyage aux États-Unis”, a déclaré Redfern.

Cela ne l’a pas dissuadée de faire un autre voyage aux États-Unis, mais “cela a changé ma façon de penser la culture américaine”. Elle est maintenant beaucoup moins susceptible de s’aventurer seule lorsqu’elle visite les États-Unis par rapport à Londres, où elle n’a aucune inquiétude à le faire.

Israël

Israël est un pays très soucieux de sa sécurité qui entretient des liens particuliers avec les États-Unis.

Il émet des avertissements sur une échelle de 01 à 04, ce dernier étant du niveau de risque le plus élevé. Les avertissements de voyage d’Israël se concentrent sur le terrorisme dirigé spécifiquement contre ses citoyens lorsqu’ils sont à l’étranger par rapport à des préoccupations criminelles plus générales.

Par exemple, les gens sont avertis d’éloigner la nation nord-africaine de l’Algérie, qui a un classement 04 en raison des groupes terroristes et de “l’hostilité envers Israël dans la rue algérienne”.

France

Il indique généralement que “les États-Unis d’Amérique font partie des pays les plus sûrs”, mais il met en garde les Français contre certaines zones urbaines et note une augmentation des détournements de voiture.

Fait intéressant, le ministère décompose les menaces potentielles dans des quartiers très spécifiques. Quelques exemples :

• A Boston, « il est recommandé d’éviter de se déplacer seul, à pied et de nuit, dans certaines parties de Dorchester, Mattapan et Roxbury ».

• A Atlanta, les visiteurs français sont invités à “être vigilants dans les zones isolées du centre-ville (downtown) après la fermeture des bureaux et à privilégier les déplacements en taxi la nuit”.

Allemagne

La compagnie aérienne allemande Lufthansa transporte de nombreuses personnes entre les États-Unis et l’Europe. Avec l’aimable autorisation de AirlingRatings.com

Son ministère des Affaires étrangères a déclaré aux citoyens allemands qu'”il est facile d’obtenir des armes aux États-Unis, ce qui entraîne une utilisation accrue des armes et des tueries occasionnelles. Le nombre d’achats d’armes et de munitions a considérablement augmenté pendant la crise du COVID-19″.

Il met également en garde les visiteurs potentiels aux États-Unis contre les possibilités d’affrontements domestiques liés au racisme et à la violence policière, leur conseillant “d’éviter les rassemblements de personnes à proximité desquels des violences pourraient éventuellement se produire”.

Mexique

Pour les Américains, les avis aux voyageurs du Département d’État sont une ressource précieuse pour déterminer les zones les plus sûres du Mexique à visiter.

Et les Mexicains ont leurs propres préoccupations concernant la visite de leur voisin du nord. (Par exemple, l’une des personnes tuées lors de la fusillade de masse à Highland Park, Illinois, le défilé du 4 juillet était une famille mexicaine en visite.)

Lorsque cette histoire a été publiée fin novembre 2022, la page d’alerte aux voyages à l’étranger du gouvernement mexicain pour les États-Unis ne fonctionnait pas. Cependant, l’équipe de recherche de la bibliothèque de CNN a trouvé des mises en garde concernant les voyages aux États-Unis publiées sur le site en mai 2021.

Il a spécifiquement noté que “les tensions raciales et ethniques historiques, y compris l’opposition à l’immigration, ont conduit à des attaques de groupes extrémistes violents”, puis a cité la fusillade de masse à El Paso, Texas, Wal-Mart en 2019, dans laquelle plus de 20 personnes ont été tués.

Le gouvernement a conseillé à ses citoyens d’éviter les grandes foules aux États-Unis et aux voyageurs de toujours avoir sur eux une copie de leur passeport mexicain et une pièce d’identité officielle avec photo.

Japon

Un avion de passagers de Japan Airlines décolle de l’aéroport de Haneda à Tokyo. Le gouvernement japonais donne à ses citoyens des instructions explicites sur ce qu’il faut faire s’ils sont pris dans un incident de tireur actif aux États-Unis. Kazuhiro Nogi/AFP/Getty Images

Il n’est donc pas surprenant que le gouvernement avertisse qu'”il est important de reconnaître que la situation sécuritaire est très différente entre les États-Unis et le Japon, et de comprendre quel type de victimes de crimes sont à haut risque dans quelles régions”.

Il indique que “l’un des principaux problèmes de sécurité aux États-Unis est la criminalité armée” et offre de nombreux conseils pour sortir ou se cacher dans d’éventuelles situations de tireur actif, notamment :

• Trouvez des sorties de sécurité dans un nouvel endroit et ayez un plan d’évacuation

• Échappez-vous, que les autres soient d’accord ou non

• Cachez-vous dans une pièce et barricadez la porte à l’aide de meubles lourds

• Gardez les téléphones portables silencieux et muets

Si un touriste japonais ne peut pas s’échapper ou se cacher, il lui est conseillé de “jeter des objets près du criminel, de s’en servir comme d’armes, de crier, d’agir de toutes ses forces”.

Nouvelle-Zélande

Dès le 25 novembre, l’île voisine de l’Australie avait lancé une alerte « d’exercice de prudence accrue (niveau 2 sur 4) » pour les États-Unis « en raison de la menace terroriste ».

Le site Web néo-zélandais SAFETRAVEL avertit ensuite ses citoyens qu’« il y a une incidence plus élevée de crimes violents et de possession d’armes à feu qu’en Nouvelle-Zélande. Dans de nombreux États, il est légal pour les citoyens américains de porter ouvertement des armes à feu en public. Cependant, les taux de criminalité varient considérablement selon les villes et les banlieues et les incidents impliquent rarement des touristes. »

Il suggère que les personnes venant aux États-Unis recherchent leurs destinations spécifiques avant de voyager et demandent des conseils locaux.