Avertissement vétérinaire urgent pour les Britanniques qui sortent leurs barbecues cet été … car les journées ensoleillées pourraient s’avérer mortelles pour les chiens

Les BRITS ont reçu un avertissement urgent concernant la sortie de leurs barbecues cet été, car les journées ensoleillées pourraient être mortelles pour les chiens.

Les propriétaires d’animaux ont été invités à faire preuve de prudence car leurs amis à fourrure pourraient se retrouver avec de graves problèmes de santé à mesure que le temps chaud arrive.

Le vétérinaire d’ITV, le Dr Scott Miller, avait des avertissements urgents pour les propriétaires de chiens 1 crédit

Le Dr Scott Miller, vétérinaire résident d’ITV, a déclaré à The Sun Online : « Cette période de l’année, différents aliments sont accessibles [to dogs].

« Les aliments de barbecue sont très gras et peuvent causer des problèmes gastro-intestinaux. Ils peuvent provoquer une pancréatite, une affection inflammatoire douloureuse du pancréas.

« Il y a aussi plus d’accès à l’alcool qui est toxique pour les chiens et à divers autres aliments comme le chocolat et les gâteaux qui… provoquent l’hypoglycémie. »

Il a également mis en garde contre la surchauffe de votre chien, car il ne peut se rafraîchir qu’en haletant.

Le Dr Miller a conseillé: « Soyez très prudent face à la surchauffe et assurez-vous qu’il y a beaucoup de ventilation et d’accès à l’eau froide.

« Si un chien a des problèmes respiratoires, s’il a un visage plat ou un pelage épais, des tapis et des ventilateurs de refroidissement sont essentiels. »

Le Dr Lizzie Youens, experte en animaux, vétérinaire chez Perfect Pet Insurance, a fait écho à ses propos.

Elle a ajouté: « À cette période de l’année, il y a beaucoup de nourriture humaine qui traîne. Tout ce qui contient des édulcorants artificiels peut être vraiment toxique.

« Lors d’un barbecue, tout ce qui contient des oignons et de l’ail est toxique.

« Vous pourriez penser que quelque chose à base de viande est bon, mais en réalité, certaines sauces, marinades et assaisonnements peuvent être toxiques pour les chiens et les chats. »

Cela survient alors que les prévisionnistes prédisent une vague de chaleur de trois semaines en Grande-Bretagne.

Les prévisions à long terme du Met Office indiquent qu’une « crête à haute pression est très susceptible de s’étendre à travers le Royaume-Uni, entraînant une bonne quantité de temps beau et sec pour la plupart ».

Il ajoute: « Plus tard dans la semaine prochaine, une continuation de ces conditions stables est attendue, avec un temps beau et sec pour la plupart.

« Les températures seront très probablement supérieures à la moyenne dans l’ensemble. »

