Avertissement vétérinaire urgent concernant les plantes de jardin communes qui peuvent s’avérer mortelles si elles sont mangées par des chiens

Un vétérinaire a lancé un avertissement urgent concernant une plante de jardin commune qui peut s’avérer mortelle si elle est mangée par des chiens.

Le Dr Anna Foreman a déclaré qu’il existe un certain nombre de morceaux de verdure et de fleurs qui poussent dans votre quartier et qui pourraient être dangereux pour vos animaux de compagnie bien-aimés.

Un vétérinaire a lancé un avertissement urgent aux propriétaires de chiens concernant les plantes de jardin communes Crédit : Getty

Anna, qui est la vétérinaire interne d’Everypaw Pet Insurance, a déclaré qu’il y avait un risque toute l’année et a averti les propriétaires de faire très attention.

Elle a averti qu’en ce moment, les crocus, les jacinthes des bois, les jonquilles, les tulipes et les oignons/ails sont les plantes saisonnières dangereuses qui poussent.

Cependant, Anna a ajouté que le rhododendron, la berce du Caucase, le houx, le chêne, le marronnier d’Inde et le lierre poussent 12 mois par an et sont toxiques pour les chiens.

Le vétérinaire a déclaré à The Sun Online : « Il existe de nombreuses plantes qui peuvent être considérées comme dangereuses ou toxiques pour les chiens.

« L’ingestion de la plupart des plantes peut provoquer des troubles gastro-intestinaux chez les chiens, mais certaines plantes, si elles sont consommées en grande quantité, ou certaines plantes même en petites quantités, peuvent provoquer une toxicité. »

L’automne voit pousser les conkers et les glands vénéneux, et la digitale pourpre pourrait s’avérer mortelle en été.

Anna a ajouté : « Toutes les parties d’une plante ne sont pas toxiques, les bulbes de certaines et les fruits/baies des autres étant les seuls morceaux dangereux, mais l’exposition à ces plantes en général doit être évitée.

« Certains champignons et champignons sauvages sont toxiques pour les chiens et d’autres sont sans danger, mais la différenciation entre les types de champignons est très difficile et donc toute ingestion de champignons/champignons doit être traitée comme potentiellement toxique. »

Elle a dit que les chiens mangent souvent les plantes vénéneuses dans leurs propres jardins, mais ils peuvent aussi les rencontrer lors de promenades.

Certaines plantes peuvent provoquer des vomissements ou des diarrhées chez les chiens, les faire baver beaucoup ou provoquer une éruption cutanée.

Anna a déclaré que certains peuvent également provoquer des « signes plus graves », comme des gencives pâles, des effondrements ou des contractions musculaires et des convulsions.

Si vos chiens ont tendance à errer et à manger des plantes, Anna a dit que c’était une bonne idée de les tenir en laisse.

Elle a ajouté: « Il peut être nécessaire que les chiens portent une muselière pour empêcher l’ingestion dans les cas les plus extrêmes.

« Gardez toujours les chiens en vue – souvent, l’exposition se produit lorsqu’un chien a disparu dans les » broussailles « ou dans les profondeurs d’un bois loin des sentiers. »

Si votre chien entre en contact avec une plante toxique, Anna vous suggère de contacter votre vétérinaire.

Elle a ajouté: « Si un vétérinaire conseille une visite après l’avoir contacté pour obtenir des conseils, emportez une partie de la plante ou du champignon avec vous pour aider à l’identification. Ceci est très important car cela peut aider à un plan de traitement / pronostic si le vétérinaire sait ce que le la toxine est.

« Chaque plante ou champignon peut ou non être toxique dans certaines quantités et la connaissance de la toxine est donc vitale pour le traitement et le pronostic. »

