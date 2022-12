Avertissement urgent, votre sapin de Noël pourrait cacher d’horribles bestioles, selon un expert en lutte antiparasitaire

Un expert en lutte antiparasitaire a mis en garde contre une série d’horribles créatures qui pourraient se cacher dans votre sapin de Noël.

Stuart Halliday, 42 ans, propriétaire de Kill and Cure Pest Control, avertit les Britanniques d’être extrêmement prudents pendant la saison des fêtes.

Des familles de tout le pays ont apporté des arbres de Noël à l’intérieur pour la saison des fêtes

Les araignées, les acariens, les rats et les souris pourraient se cacher dans votre feuillage persistant de Noël.

Ici, Stuart raconte au Sun exactement comment s’en débarrasser…

BUGS

La plupart des punaises des arbres de Noël ne vivent pas de l’arbre, seulement dedans. Une fois leur habitat modifié, ils mourront par manque de nourriture et d’humidité adéquate.

Une façon d’éviter le problème est d’inspecter autour de la base des branches de l’arbre avec une torche lumineuse pour s’assurer qu’elles ne sont pas visiblement présentes sur le tronc.

Certaines fournitures pour arbres de Noël ont également un agitateur d’arbre que vous pouvez demander à ce qu’il soit secoué vigoureusement avant d’acheter.

S’ils ne le font pas, vous pourriez garder votre sapin de Noël dans votre garage ou votre cabanon quelques jours avant de l’apporter dans la maison.

SOURIS

Le plus gros problème est de laisser entrer les souris. Cette période de l’année est celle où les experts en bogues reçoivent le plus d’appels au sujet des souris, explique Stuart.

Les gens peuvent monter dans leur loft pour décrocher leurs décorations et constater que leurs décorations de Noël ont été croquées ou qu’ils trouvent quelques crottes de souris.

Le nombre de souris peut également augmenter parce que les familles laissent toutes plus de nourriture.

Les Britanniques mettent Roses et Quality Streets sur la table – remplissant les poubelles plus rapidement et donnant de la nourriture supplémentaire aux souris.

CRITTERS DE L’ARBRE DE NOËL 1. Adelgidés 2. Pucerons 3. Tenthrèdes 4. Araignées et acariens 5. Psoques 6. Échelle d’aiguilles de pin 7. Souris

Les créatures peuvent également se réfugier dans les sapins de Noël, attirées par les cannes de bonbon et les espaces sombres et chauds.

Le conseil de Stuart est de ne pas devenir fou avec du poison.

La meilleure chose que vous puissiez faire est de prendre un peu de tout ce qu’ils ont remarqué et qu’ils ont grignoté et de le mettre dans un piège.

Alors peut-être un peu de Quality Street ou de sucre d’orge – quoi que ce soit.