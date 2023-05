Avertissement urgent sur une plage populaire alors que la célèbre attraction est fermée après avoir craint que les vacanciers ne soient pris au piège

BEACHGOERS a reçu un avertissement urgent dans un endroit populaire après la fermeture d’une célèbre attraction par crainte que les vacanciers ne soient piégés.

Les garde-côtes ont reçu une rafale de 999 appels de membres du public et de pêcheurs après qu’une falaise à East Beach, Dorset, a cédé dimanche juste après 20 heures.

Un gros éboulement sur la plage de West Bay, dans le Dorset, a déclenché une intervention d’urgence majeure Crédit : BNPS

La zone a été fermée car de nouvelles chutes de pierres pourraient se produire Crédit : ©Graham Hunt

La police du Dorset, les pompiers et l’équipe de sauvetage des garde-côtes de West Bay se sont précipités sur les lieux sur la plage.

L’équipe de sauvetage des garde-côtes a indiqué que des membres du public pensaient qu’il y avait peut-être des gens le long de la plage sous les falaises au moment de la chute.

En raison de la marée haute et du risque d’effondrement supplémentaire, un drone a été utilisé pour fouiller la zone autour de l’éboulement.

Des enquêtes plus poussées, qui comprenaient la lecture d’images de vidéosurveillance, ont révélé qu’aucune personne ne se serait trouvée sur ou sous les falaises ou sur le sentier juste avant ou pendant l’effondrement.

La police du Dorset a déclaré que rien n’indiquait que quelqu’un avait été blessé ou piégé.

Il a ajouté qu’il n’y avait aucun rapport de personne portée disparue dans la région.

Les flics et les garde-côtes ont bouclé la plage et le sentier côtier entre West Bay et Freshwater.

Et les membres du public sont invités à éviter la zone.

Les falaises pittoresques sont souvent un spectacle populaire pour les habitants et les touristes visitant la région.

Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, la caserne de pompiers de Bridport a déclaré :

« Les falaises sont extrêmement dangereuses. D’autres chutes de pierres sont attendues.

« Éloignez-vous du sommet et de la base des falaises. »