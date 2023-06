Avertissement urgent sur la plage concernant le «sable bouillonnant» sur les côtes britanniques qui pourrait s’avérer mortel

Les amoureux de la PLAGE ont reçu un avertissement urgent d’être conscients du « sable bouillonnant » au Royaume-Uni car cela pourrait être mortel.

Les visiteurs de la plage de la ville balnéaire galloise de Porthcawl ont rapporté avoir vu d’étranges bulles provenant d’une piscine dans le sable.

Les visiteurs de la plage de Porthcawl ont rapporté avoir vu d’étranges bulles provenant d’une piscine dans le sable Crédit : Media Wales

Les bulles pourraient être vues dans une piscine peu profonde à une courte distance de la marée à Rest Bay, selon un rapport de Wales Online.

La piscine, dont on disait qu’elle contenait de l’eau très froide même si c’était une journée glorieusement ensoleillée, on pouvait voir qu’elle avait du sable doux recouvrant le fond.

Il est conseillé aux gens, en particulier aux enfants, de rester à l’écart de toute zone de plage qui ressemble à celle-ci, de peur qu’il ne s’agisse de sables mouvants.

Les sables mouvants, également connus sous le nom de sable coulant, sont généralement constitués de sable gorgé d’eau.

Le sable devient tellement saturé d’eau qu’il réduit la friction entre les particules, ce qui signifie qu’il ne peut pas supporter autant de poids d’en haut.

Contrairement au mythe, les sables mouvants n’aspirent pas les gens vers le bas, mais le mouvement peut faire couler une personne plus loin.

On pense que les sables mouvants sont généralement causés par une source souterraine.

Un couple a rencontré un spectacle similaire l’année dernière à Saundersfoot, dans le Pembrokeshire.

La femme qui l’a repéré a dit à l’époque : « Le sable était comme du sable qui coule. J’avais des bottes en caoutchouc et tout mon welly est tombé et j’aurais pu continuer plus loin si je ne l’avais pas retiré.

« C’était assez effrayant parce que la marée montait. Cela pouvait être dangereux si quelqu’un restait coincé. »

Auparavant, le patron de A Place in the Sun de Channel 4 avait crié à l’aide après s’être effondré sur la poitrine dans un horrible accident de sable mouvant.

La présentatrice Scarlette Douglas tournait en Sicile sur une plage couverte d’algues avec un producteur appelé Chris lorsqu’il a eu des difficultés.

Heureusement, Chris est sorti indemne de cet incident surprenant.

Il y a quelques jours à peine, un garçon a failli mourir après avoir failli être enterré vivant sur une plage bondée.

L’adolescent était à quelques instants d’une mort horrible après avoir été piégé dans un trou de sable sur la plage d’Exmouth, dans le Devon, alors que la marée montait.