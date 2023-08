Avertissement urgent sur la plage au Royaume-Uni concernant un danger peu connu qui pourrait TUER votre chien

Les propriétaires de CHIENS ont été avertis de faire attention à un danger peu connu lors des promenades sur la plage, car cela pourrait être fatal pour votre toutou.

Les animaux de compagnie curieux pourraient devenir gravement malades et même mourir s’ils se heurtent à ce danger en explorant le bord de mer.

Les propriétaires de chiens ont été invités à garder un œil sur leurs animaux de compagnie à la plage Crédit : Alamy

Les vétérinaires ont exhorté les gens à être vigilants lors de promenades sur le sable, car un chien a failli mourir après avoir ingéré des arêtes de poisson errantes.

Denver, un adorable cocker, est tombé sur la collation dangereuse sur une plage de Worthing, dans le West Sussex, et les a dévorés.

Sa propriétaire, Samantha, a déclaré qu’elle avait le dos tourné pendant quelques instants, mais le chiot a réussi à tous les manger.

Elle a expliqué qu’un effet secondaire de ses médicaments pour son épilepsie, dont le chien a été diagnostiqué l’année dernière, est que Denver a constamment « une faim vorace ».

Bien qu’il s’attache principalement à mâcher du carton dans la maison, le chiot a poussé son obsession des collations vers de nouveaux sommets.

Les arêtes de poisson se sont retrouvées piégées de manière terrifiante dans l’estomac de Denver et ont refusé de bouger, à la grande horreur de Samantha.

Cela signifiait que sa boule de poils bien-aimée risquait de souffrir d’un côlon perforé ainsi que d’un choc toxique.

Elle a déclaré au Mirror: « Tout ce qu’il peut récupérer immédiatement – ​​y compris, pour une raison étrange, les tubes intérieurs des rouleaux de papier toilette.

« Avec l’incident des arêtes de poisson, nous étions à Worthing Beach pour notre promenade habituelle et il a littéralement mordu plus qu’il ne pouvait mâcher.

« Il a commencé à mâcher un morceau d’arêtes de poisson compactées, puis l’a recraché – mais ce que nous n’avions pas réalisé, c’est qu’il avait réussi à en avaler une partie également. »

Samantha a déclaré que bien qu’il ait d’abord semblé aller bien, l’estomac de Denver « s’est alors complètement grippé ».

Elle l’a trouvé gémissant de douleur dans le jardin et s’est rendu compte qu’il avait besoin d’être examiné immédiatement.

Le propriétaire a emmené son toutou chéri de cinq ans et demi à la clinique d’urgence Vets Now pour un traitement.

Il a été mis sous perfusion à la hâte pour s’assurer qu’il ne se déshydraterait pas, tandis que les vétérinaires lui ont également donné des laxatifs.

Ils espéraient que le médicament aiderait Denver à déloger les arêtes de poisson – mais ils étaient coincés dans un endroit inconfortable.

Alors que le pauvre chiot devenait de plus en plus anxieux, les vétérinaires ont décidé de prendre plusieurs radiographies pour examiner de plus près le blocage gênant.

Soucieux d’éviter une intervention chirurgicale, ils ont ensuite calmé Denver et lui ont donné des laxatifs plus puissants – qui ont réussi à déplacer les arêtes de poisson.

Heureusement, il était de retour à son excitation habituelle à peine 48 heures plus tard, laissant Samantha soulagée.

Mais les experts ont averti que l’incident aurait facilement pu avoir un résultat plus sinistre.

L’infirmière vétérinaire Amy Webster, basée à Vets Now Worthing, a déclaré que Denver était extrêmement « courageux » et que l’équipe était ravie de ses progrès.

Elle a poursuivi: « Samantha a absolument fait ce qu’il fallait en l’amenant et a été incroyablement patiente, compréhensive et calme tout au long de la procédure.

« Les intestins bouchés peuvent avoir des conséquences très graves et – parfois – mortelles pour un chien.

« Les arêtes de poisson peuvent être particulièrement coupantes – beaucoup plus façonnées, par exemple, qu’un os de bovin – et cela entraîne un risque beaucoup plus élevé de perforation d’organes essentiels. »

Les propriétaires de chiens ont également été avertis de garder un œil sur une « substance toxique » trouvée sur les plages qui a tué un animal de compagnie.