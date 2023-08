Avertissement urgent pour les vacances alors que les températures montent à 43 °C dans un hotspot britannique populaire alors que les touristes sont invités à éviter l’alcool et les bains de soleil

Les vacanciers BRIT ont été avertis des températures étouffantes pouvant atteindre 43 °C.

Le service météorologique national espagnol a publié une « notification spéciale » en cas de chaleur croissante, demandant aux touristes d’éviter l’alcool et les bains de soleil.

En Espagne, les vacanciers doivent éviter de boire de l’alcool et de bronzer en raison de la chaleur extrême. Crédit : Alamy

Séville, Cadix et Cordoue font partie des régions soumises à un avertissement de chaleur orange. Crédit : Aemet

Une grande partie du continent, les îles Baléares et les Canaries sont sous alerte chaleur orange et jaune ce week-end.

Les températures devraient potentiellement atteindre 43 °C à Vega del Segura, près d’Alicante, ainsi qu’à Séville, Cadix et Cordoue.

La version espagnole du Met Office – appelée AEMET – a publié l’avis spécial à 12 heures, heure locale.

Les autorités sanitaires espagnoles ont averti les habitants et les touristes de se protéger de la chaleur dans le pays ibérique.

Il a été demandé aux touristes de boire de l’eau fréquemment et d’éviter les boissons contenant beaucoup de caféine, de sucre et d’alcool, car elles peuvent favoriser la déshydratation.

Les autorités espagnoles exhortent également les gens à rester à l’écart du soleil et à rester à l’intérieur dans des endroits frais et ombragés le plus longtemps possible.

« Essayer réduire l’activité physique et éviter les sports de plein air aux heures centrales de la journée« , lit-on dans l’avertissement.

« Portez de la lumière des vêtements amples qui permettent de transpirer. »

Il s’agit du deuxième avertissement de chaleur extrême en Espagne en moins d’une semaine.

Samedi dernier, les vacanciers britanniques pourraient être confrontés à des températures pouvant atteindre 42 °C.

L’AEMET a déclaré que les conditions deviendraient une « vague de chaleur ».

« Dans les prochains jours, il y aura une augmentation progressive des températures dans une grande partie de la péninsule et des îles Baléares », a indiqué l’agence.

« [This is] en raison de la forte insolation sur une masse d’air chaude et stable, donnant lieu à un épisode de canicule à partir de dimanche qui affectera la péninsule du quadrant nord-est et les bassins des grands fleuves.

« Cette situation va probablement durer jusqu’à mercredi, [August] 23. »

Cela survient après que de nombreuses régions d’Europe ont été confrontées à un été chaud – avec une chaleur torride dans des destinations de vacances comme l’Espagne et la Grèce.

Les experts météorologiques ont déclaré 2023 année El Niño – un phénomène naturel qui se produit de manière cyclique et provoque des fluctuations du climat mondial.