Avertissement urgent pour les propriétaires de chiens concernant un virus hautement contagieux et mortel

Un propriétaire de CHIEN avait émis un avertissement urgent concernant un virus hautement contagieux et mortel, alors que son chien bien-aimé se battait pour sa vie.

Le chiot d’Amy Riley, Cookie, est actuellement gravement malade après avoir attrapé le parvovirus au début du mois.

Cookie est toujours gravement malade après avoir attrapé le parvovirus 1 crédit

On pense que la race mixte de six mois a attrapé le virus près d’Ivinson Road ou d’Ash Grove dans la ville natale de la mère de Darwen, Lancashire.

Amy, 25 ans, a depuis mis en place une collecte de fonds pour l’aider à payer les 4 000 £ de factures vétérinaires.

Amy a déclaré au Lancashire Telegraph: «Je l’ai emmenée se promener dans les rues où j’habite.

« Elle est généralement seulement dans mon jardin à l’arrière car c’est un assez grand jardin, mais ce jour-là, je l’ai emmenée autour du pâté de maisons.

« C’est mon plus grand regret car c’est le seul endroit où elle aurait pu attraper le virus. »

Cookie a commencé à montrer des signes qu’elle était malade le 12 juin lorsqu’elle a commencé à vomir et les vétérinaires ont d’abord pensé qu’elle avait un problème d’estomac.

Les vétérinaires ont pensé qu’elle avait une gastrite et l’ont traitée avec des médicaments anti-maladie et un traitement contre la diarrhée.

Mais la santé de Cookie ne s’est pas améliorée et Amy l’a ramenée chez le vétérinaire le lendemain.

Sa diarrhée contenait maintenant du sang.

Les vétérinaires l’ont réévaluée et ont dit à Amy qu’il semblait que Cookie avait un parvovirus et devait être admise.

Bien que, parce qu’Amy ne pouvait pas se permettre d’admettre l’animal, Cookie a été renvoyée chez elle avec des antibiotiques et a dit qu’elle devrait se redresser dans trois jours.

Malheureusement, la santé de Cookie s’est détériorée et Amy a déclaré qu’elle était devenue si faible qu’elle mangeait ou buvait à peine et qu’elle continuait de vomir et de perdre beaucoup de sang.

Le 14 juin, cependant, les vétérinaires au bon cœur ont accepté un dépôt de 100 £ afin que Cookie puisse être soigné jusqu’à ce qu’Amy soit en mesure de fournir les fonds restants à l’avenir.

Cookie est toujours très malade et prend actuellement un certain nombre de médicaments, mais jusqu’à présent, il ne répond pas au traitement, a déclaré Amy.

Le chiot vomit et saigne et a actuellement une sonde d’alimentation.

Amy et son enfant sont très inquiets pour Cookie, qu’ils considèrent comme un autre membre de la famille.

Amy a déclaré: « Si vous avez un chien, vous savez qu’il devient une famille. Moi et mon enfant de quatre ans voulons juste qu’elle soit à la maison.

« Je n’oublierai jamais cette expérience et la culpabilité que je retiens en moi sachant que je l’ai emmenée dans cette promenade qui l’a laissée dans un état critique. »

Comment elle va payer les factures vétérinaires est également une grande préoccupation car sans argent, elle ne peut pas continuer le traitement.

La mère a dit qu’elle avait déjà dépensé 1 000 £ en factures vétérinaires et qu’elle avait déjà utilisé tout son argent mensuel et qu’il ne lui restait plus rien.

Cookie est le deuxième cas signalé de parvovirus à Darwen au cours du mois dernier.

Le cockador d’Emily Irvine, un cocker mélangé à du Labrador, est tombé malade après avoir peut-être attrapé la maladie sur les terrains de jeu de Blacksnape.

Emily a également mis en place une collecte de fonds pour aider avec les factures vétérinaires de Bailey.

Un porte-parole de la RSPCA a déclaré: «Le parvovirus est une maladie hautement infectieuse dans laquelle le virus attaque les cellules de l’intestin du chien et les empêche d’absorber les nutriments vitaux dont ils ont besoin.

«Cela les affaiblit rapidement et peut s’avérer mortel, en particulier chez les chiots.

« La diarrhée hémorragique peut survenir soudainement et provoquer des vomissements et une diarrhée sanglante.

« Nous encourageons les propriétaires à s’assurer que leurs animaux de compagnie sont vaccinés pour éviter le chagrin de perdre un animal de compagnie très aimé à cause de cette terrible maladie. »

Toute personne souhaitant contribuer à la collecte de fonds d’Amy peut cliquer ici.

Plus tôt ce mois-ci, un vétérinaire des urgences a révélé les cinq choses qu’il ne laisserait jamais faire à son chien.

Parmi les choses dont le Dr Marcus (@thefriendlyvet) a mis en garde dans une vidéo TikTok, il y avait la possibilité que des chiots attrapent le parvovirus dans les parcs à chiens.

« Premièrement, nous n’allons dans aucun parc à chiens. Peut-il attraper une balle de tennis? Peut-être. Mais vous savez quoi [else] il peut attraper là-bas? Parvovirus, Giardia. « Ces mains » d’un autre chien », a-t-il plaisanté.

« Beaucoup trop de morsures que je soigne ou que je recouds à l’hôpital pour que je puisse tenter ma chance là-bas. »