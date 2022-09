Avertissement urgent pour les propriétaires de chiens car les graines d’herbe peuvent être MORTELLES – voici comment garder vos animaux en sécurité

Un vétérinaire a émis un avertissement urgent aux propriétaires de chiens concernant les graines qui peuvent s’avérer mortelles – et a offert des conseils sur la façon de protéger les chiens.

Le Dr Nicky Ross dit que même si les graines d’herbe sont minuscules et semblent inoffensives, elles peuvent causer de l’inconfort et de la douleur aux chiens – et même s’avérer mortelles.

Un vétérinaire a averti les propriétaires de chiens de se méfier des graines d’herbe après avoir vu plus de chiens que jamais blessés par eux Crédit : Getty

Les minuscules graines peuvent provoquer des irritations et des douleurs et, dans les cas plus graves, des difficultés respiratoires et des tympans perforés. Crédit : Getty

Et le vétérinaire dit qu’elle a vu plus de chiens amenés à sa clinique avec des blessures liées aux semences que jamais cette année.

Elle a exhorté les propriétaires à faire attention après la mort d’un chien à Brighton après avoir inhalé une graine, et de nombreux autres ont été blessés.

Le Dr Ross a déclaré: «La forme en fait un problème car ils ressemblent à de petites fléchettes.

“Nous en avons vu un grand nombre cette année, beaucoup plus que je ne m’en souviens auparavant”.

Les graines d’herbe peuvent se coincer dans les pieds, le nez et les yeux des animaux domestiques, provoquant une irritation et une douleur intenses.

D’autres complications plus rares, mais plus graves, des graines comprennent des tympans perforés et des difficultés respiratoires.

Le Dr Ross, de New Priory Vets, a déclaré qu’elle voyait actuellement jusqu’à deux ou trois chiens par jour qui avaient besoin de retirer les graines.

Elle a dit que le meilleur conseil qu’elle pouvait donner aux propriétaires de chiens était d’éviter les champs particulièrement secs et de vérifier si leurs animaux de compagnie avaient des signes de douleur.

Elle a dit que ces symptômes pourraient inclure des chiens secouant la tête ou se griffant les pattes.

Le Dr Ross a ajouté: “Soyez vraiment conscient de votre chien. S’il y a quelque chose qui ne va pas, allez voir quelqu’un à ce sujet.”

L’avertissement intervient après que les propriétaires de chiens ont appelé le conseil municipal de Brighton et Hove à régler le problème en coupant les bordures d’herbe et les parcs à chiens.

Un porte-parole du conseil a déclaré à Andover Advertiser : « L’herbe d’orge pousse depuis longtemps dans tout le pays.

“Cela se produit naturellement et c’est quelque chose que nous ne pouvons pas éliminer.

“Le problème des chiens blessés occasionnellement par l’herbe d’orge se pose également dans tout le pays.

“Afin de minimiser les risques pour un chien, les propriétaires doivent veiller à vérifier où leur chien se promène”.