Avertissement urgent pour les propriétaires de chiens après qu’un mystérieux insecte de plage tue un animal de compagnie et en laisse huit autres malades

Les propriétaires de CHIENS ont reçu un avertissement urgent après qu’une épidémie d’un mystérieux insecte de plage a tué un chien et en a laissé huit autres malades.

Un certain nombre de chiens seraient malades après avoir été promenés sur l’île galloise d’Anglesey.

Un chien est mort et huit autres sont malades après l’apparition d’un mystérieux bug de plage à Anglesey (photo d’archive) Crédit : Getty

La plage populaire d’Aberffraw, sur la côte sud-ouest, est soupçonnée d’en être le centre.

Les responsables de l’environnement ont mis en garde contre un éventuel groupe de propriétaires d’animaux de compagnie, affirmant que l’épidémie les avait inquiétés car la cause n’a pas encore été identifiée.

Tous les incidents connus seraient liés au contact avec de l’eau calme à proximité des plages.

Natural Resources Wales – l’Agence de l’environnement du Pays de Galles – exhorte les propriétaires de chiens à prendre des précautions.

Un porte-parole a déclaré: «Nous sommes conscients qu’un certain nombre de chiens tombent malades sur les plages d’Anglesey et nous avons assuré la liaison avec des groupes et des individus locaux.

« Nous ne pensons pas que cela soit lié à une quelconque prolifération d’algues dans la région et nous continuerons à surveiller la situation.

« Cependant, nous conseillons aux propriétaires de tenir les animaux domestiques à l’écart de toute eau stagnante et de toute croissance ou accumulation évidente d’algues par mesure de précaution. »

Un propriétaire de chien Anglesey qui assure la liaison avec NRW a été contacté par plusieurs autres dont les chiens sont tombés malades.

Dans la plupart des cas, les symptômes étaient graves, a averti un propriétaire de chien.

Écrivant sur les réseaux sociaux, elle a averti : « Rien d’évident n’a été signalé, comme l’huile de palme ou la consommation de poisson mort.

«Mais la seule chose qui est commune aux cas est que les chiens visitent l’eau calme ainsi que la mer.

« Je connais huit chiens qui sont tombés malades.

« Dans certains cas, cela a été grave, affectant le foie et les reins et nécessitant un traitement vétérinaire. »

Elle a suivi ses propres conseils en achetant un bac à sable en plastique pour enfant et en le remplissant d’eau fraîche tous les jours pour son épagneul qui aime l’eau.

« Cela signifie que la maison est toujours boueuse mais il adore sa pataugeoire et je sais qu’il est en sécurité », a-t-elle déclaré.