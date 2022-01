Avertissement urgent pour les propriétaires de chiens après la confirmation d’un autre cas de maladie mortelle de la pourriture de l’Alabama

UN AUTRE cas de maladie du chien tueur a été confirmé, car les propriétaires sont priés de surveiller les symptômes.

La « pourriture de l’Alabama » cible les reins et a un taux de mortalité choquant de 90 %.

Les propriétaires de chiens sont priés de consulter immédiatement en cas de lésions apparaissant sur la peau des chiens

Il s’agit du deuxième cas de cette maladie cette année, nommé scientifiquement vasculopathie glomérulaire cutanée et rénale, qui a été confirmée à Ashtead, dans le Surrey.

Un premier cas a été confirmé dans le Berkshire et a coûté la vie à un braque allemand croisé.

La maladie endommage les vaisseaux sanguins de la peau et des reins, ce qui provoque des plaies visibles sur la peau et peut entraîner un dysfonctionnement grave des organes et, finalement, une insuffisance rénale.

La plupart des rapports proviennent de propriétaires d’animaux qui promènent leurs chiens à la campagne, et la plupart des cas sont signalés en hiver et au printemps, rapporte la RSCPA.

Les plaies cutanées, les gonflements visibles, les plaques rouges ou les défauts cutanés non causés par une blessure connue sont des symptômes typiques à surveiller.

Les lésions apparaissent généralement sous le genou ou le coude, et parfois sur le visage ou au bas de la poitrine ou de l’abdomen.

Les chiens peuvent également avoir un appétit réduit, boire plus, des vomissements et une léthargie sont des signes de lésions rénales aiguës.

Le nombre total de cas confirmés au Royaume-Uni à 281.

Les deux nouveaux cas font suite aux 28 au cours desquels ont été détectés l’an dernier et 47 en 2020.

Le premier cas de cette année s’est produit à Wokingham, dans le Berkshire, et a coûté la vie à Frankie, un pointeur allemand à poils courts de deux ans.

Le propriétaire de Frankie, Kevin O’Connell, a déclaré que la maladie s’était rapidement propagée à son animal de compagnie.

Il a déclaré à SurreyLive: « Tout a été incroyablement rapide. Nous avons d’abord remarqué que quelque chose n’allait pas avec Frankie le mercredi 5 janvier, après qu’il ait vomi.

« Il semblait alors aller bien, mais plus tard dans l’après-midi, il vomissait beaucoup, presque continuellement, alors nous l’avons emmené chez nos vétérinaires locaux qui lui ont donné des médicaments anti-nausée. »

Malgré cela, les médicaments n’ont eu aucun effet et ils l’ont ramené chez le vétérinaire où il a été déterminé qu’il avait de graves problèmes rénaux.

Frankie n’a pas pu être sauvé et il a été endormi le samedi suivant, le 8 février.

Kevin a ajouté : « Alabama Rot n’était pas quelque chose dont j’étais conscient auparavant. Les vétérinaires ont dit que cela pouvait affecter les jeunes chiens qui se trouvaient dans des environnements humides et boueux et, malheureusement, les bois derrière nous où nous emmenions souvent Frankie en promenade sont très humides et très boueux.

Les cas au Royaume-Uni ont été suivis et étudiés pendant une décennie par le personnel des spécialistes vétérinaires d’Anderson Moores.

David Walker, un spécialiste de la médecine interne des petits animaux chez les vétérinaires, a déclaré qu’ils traitaient les cas le plus souvent à cette période de l’année.

Il a déclaré: «C’est naturellement inquiétant pour les propriétaires de chiens; cependant, je dois souligner que cette maladie est encore très rare.

« Nous conseillons aux propriétaires de chiens à travers le pays de rester calmes mais vigilants et de demander conseil à leurs vétérinaires locaux si leur chien développe des lésions cutanées inexpliquées. »

La maladie a été détectée pour la première fois au Royaume-Uni en 2012 après son apparition à la fin des années 1980.