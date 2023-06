Avertissement urgent pour les parents sur un jouet de plage qui pourrait étouffer vos enfants

Les PARENTS qui se rendent à la plage cet été ont été avertis d’un jouet de plage tueur qui pourrait nuire à votre bébé.

La Commission de la sécurité des produits de consommation (CPSC) a publié un avertissement pour que les parents cessent d’utiliser les tentes pour bébés de marque CCATTO en raison du risque de décès.

La tente comporte des risques d’étouffement pour votre bébé Crédit : CSPC

L’oreiller inclus est interdit aux nourrissons en raison des granules à l’intérieur Crédit : CSPC

Les tentes, qui sont largement vendues sur Amazon sous différents noms, sont livrées avec un oreiller pour bébé interdit qui contient des pastilles de mousse.

Vendus pour seulement 25 £, ils étaient une option populaire pour les parents qui cherchent à protéger leurs bébés du soleil – mais comportent un risque d’étouffement.

Ils ont été annoncés sous les noms Portable Baby Tent, CCATTO Pop Up Beach Tent for Baby, Enhanced Ventilation, UPF 50+ Sun Shelter for Infant, Baby Camping Bed with Mosquito Net (Pegs, Travel Bag, Bonus Cooling Sleeping Kit inclus).

Le CPSC a rappelé aux parents que le meilleur endroit pour que leurs bébés dorment est sur une surface plane et ferme dans un berceau ou un moïse.

N’utilisez que des draps-housses sans oreillers ni couvertures – ce qui pourrait également entraîner un risque d’étouffement pour les bébés.

Les parents ont également été avertis par un ambulancier paramédical de mettre de la crème solaire sur leurs bébés – même s’il fait frais et couvert.

La femme a dit aux mamans et aux papas qu’il était tout aussi important de protéger les enfants du soleil lorsqu’il semble couvert que lorsqu’il brille de mille feux.

Partageant une image d’un bébé brûlé par le soleil où la moitié supérieure de son corps est rouge vif, le compte TikTok Tiny Cœurs expliqué tout ce qu’elle avait appris sur la sécurité au soleil.

S’exprimant sur un fond nuageux, elle a expliqué: «Des jours comme celui-ci sont ce qui attrape les parents.

« Il ne fait pas trop de soleil, c’est une journée couverte.

« Ce n’est pas le genre de journée où vous pensez automatiquement au chapeau, à la crème solaire et à garder votre petit à l’ombre. »

Cependant, elle a poursuivi en disant que « ce sont les jours les plus dangereux » pour les bébés et autres jeunes enfants.

L’utilisateur des médias sociaux, alias @tinyheartseducation, a poursuivi : « La sécurité au soleil n’est pas au centre de nos préoccupations. »

Mais elle a dit qu’il y avait un facteur plus important à considérer – et tout cela a à voir avec les niveaux et les cotes UV.

Tiny Heart a continué à ses 535 000 followers : « Lorsque le niveau d’UV est supérieur à 3, il est recommandé que les enfants de moins de 12 mois ne soient pas exposés à la lumière directe du soleil.

« Même si c’est nuageux. Même si c’est couvert. Même s’il ne semble pas ensoleillé. «

Un parent a écrit : « Grâce à cette vidéo, je viens d’apprendre à utiliser mon temps app et j’ai vu le radar UV.

Un deuxième a déclaré: « Je vérifie toujours la cote UV, essayant de garder mon enfant à l’ombre, si ce n’est pas possible, alors un écran solaire et un chapeau et hydraté. »

Tandis qu’une puéricultrice ajoutait : « L’application SunSmart est bonne pour les UV, nous l’utilisons dans les crèches. »