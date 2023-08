Avertissement urgent pour les Britanniques voyageant en Turquie cet été au milieu d’une énorme épidémie de graves maux d’estomac dans le hotspot

Les BRITS voyageant en Turquie ont reçu un avertissement urgent concernant une énorme épidémie de maux d’estomac qui ravage un haut lieu de vacances.

Des centaines de touristes revenant de la station balnéaire populaire d’Antalya sont tombés malades, ce qui a déclenché une enquête menée par les chefs de la santé.

La province d’Antalya touchée par le virus des maux d’estomac comprend la station balnéaire de Kas Crédit : Getty

Le NHS a signalé près de 250 cas de maladies gastro-intestinales chez des personnes revenant de Turquie cet été.

Et la souche de Salmonella enteritidis a maintenant été identifiée dans des clusters potentiellement contagieux par l’Agence britannique de sécurité sanitaire.

Beaucoup de ceux qui se sont déclarés malades étaient restés dans la province turque d’Antalya, où se trouvent les stations balnéaires de Kas et Kalkan.

Et la majorité des 241 cas résidaient dans des hôtels tout compris avec un buffet pour les clients, rapporte WalesOnline.

Mais l’UKHSA affirme que la source originale du bug reste floue et a averti que toute personne visitant le site devrait être particulièrement vigilante.

Environ 56 pour cent des infections signalées – dans « un certain nombre d’hôtels différents en Turquie » – concernaient des hommes âgés en moyenne de 29 ans.

L’UKHSA a déclaré : « La plupart des cas déclarent avoir mangé une grande variété d’aliments différents au sein de leur hôtel dans le cadre d’un forfait vacances tout compris. »

Les symptômes potentiels de la salmonelle peuvent inclure de la fièvre, des crampes d’estomac, de la diarrhée et des nausées – les enfants et les personnes âgées craignant d’être les plus vulnérables aux problèmes à long terme.

Un porte-parole de l’UKHSA a exhorté les gens à prendre des « mesures simples » pour réduire leur risque puisque « la source de la maladie n’a pas encore été identifiée ».

Il s’agit notamment de se laver soigneusement les mains, « surtout après être allé aux toilettes et avant de préparer ou de manger de la nourriture ».

Ils ont ajouté : « Les personnes souffrant d’une maladie gastro-intestinale devraient éviter de préparer de la nourriture ou des boissons pour les autres jusqu’à ce qu’elles ne présentent plus de symptômes. »

Ces avertissements font suite à une autre alerte sanitaire adressée aux Britanniques se rendant à l’étranger cet été, cette fois celles frappant Barcelone en Espagne, au milieu des inquiétudes concernant une nouvelle épidémie de mpox.

Ailleurs en Espagne, une alerte requin a été déclenchée à Valence.

Les vacanciers ont été informés que les stations balnéaires populaires de l’Algarve au Portugal pourraient constituer un danger alors que les incendies de forêt se propagent dans le sud de l’Europe.

Ces avertissements surviennent au cours d’un été marqué par la guerre des transats dans les centres de vacances.