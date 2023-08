Un établissement vétérinaire a émis un avertissement urgent lors des jours fériés aux propriétaires de chiens concernant un risque peu connu de temps pluvieux qui pourrait tuer votre animal.

Le vent et la pluie balayeront le Royaume-Uni ce week-end avec des avertissements jaunes pour les orages à travers l’Écosse.

Un vétérinaire a émis un avertissement urgent concernant les jours fériés aux propriétaires de chiens Crédit : Getty

Cela survient alors que le Met Office a déclaré que c’était l’un des mois de juillet les plus humides jamais enregistrés au Royaume-Uni.

Et ces conditions ont suscité des inquiétudes concernant le ver pulmonaire, une infection parasitaire mortelle.

Sean McCormack, vétérinaire en chef chez tails.com, a déclaré que les cas de vers pulmonaires seraient probablement plus répandus chez les chiens cette année.

Avec de nouvelles pluies prévues, les limaces et les escargots seront plus présents au cours des prochaines semaines.

Sean a déclaré : « Le ver pulmonaire est un type de ver parasite que l’on trouve dans les limaces et les escargots et qui peut infecter les chiens et se déplacer dans leur corps à travers les vaisseaux sanguins.

« Une fois qu’ils sont entrés dans le corps et ont migré à travers les tissus, ils peuvent causer de graves dommages au cœur et aux poumons de votre chien, ainsi que des dommages à d’autres parties du corps.

« En effet, les larves libèrent un produit chimique qui empêche le sang de coaguler lorsqu’elles pénètrent dans les vaisseaux sanguins de votre chien, les exposant ainsi à un risque d’hémorragie interne qui, si elle n’est pas traitée ou non diagnostiquée, pourrait s’avérer mortelle. »

Il a ajouté : « Nos chiens sont des créatures curieuses et aiment souvent renifler et explorer la faune, que ce soit dans le jardin ou lors d’une promenade, ce qui signifie qu’ils peuvent être infectés par le parasite du ver pulmonaire s’ils entrent en contact avec eux. contact avec des limaces et des escargots lorsqu’ils s’enracinent dans des arbustes.

Bien que le ver pulmonaire puisse être traité, des mesures préventives sont conseillées car le parasite peut toujours être mortel.

Si votre chien reçoit un diagnostic de ver pulmonaire, un traitement est facilement disponible auprès des vétérinaires et, une fois traités, la plupart des chiens se rétablissent complètement lorsqu’ils sont détectés tôt.