Avertissement urgent Les touristes britanniques “pourraient MOURIR aux mains des flics de Dubaï” après qu’un vacancier “ait été battu et affamé” dans une prison infernale

Les BRITS ont été avertis qu’ils pourraient mourir aux mains des flics à Dubaï après qu’un vacancier aurait été battu et affamé en prison.

Un coroner a appelé à des avertissements plus sévères sur les risques pour les touristes dans la destination de vacances populaire après qu’une enquête a révélé que Brit Lee Brown, 39 ans, est décédé de “négligence” alors qu’il était enfermé pendant cinq jours.

Lee Brown, 39 ans, est décédé après avoir été enfermé pendant cinq jours dans une prison notoire de Dubaï 1 crédit

M. Brown, de Dagenham à Londres, est décédé au poste de police de Bur Dubaï après s’être rendu dans le Golfe le 6 avril 2011, alors qu’il se rendait chez sa petite amie en Indonésie.

Il a été placé en garde à vue après avoir prétendument agressé une serveuse à l’hôtel Burj Al Arab, selon une enquête.

Il a été meurtri et battu, n’avait pas assez de nourriture et d’eau, a été placé à l’isolement et n’a pas eu accès aux soins médicaux nécessaires.

L’enquête menée plus tôt ce mois-ci a conclu que M. Brown était décédé de négligence.

La coroner Nadia Persaud a maintenant fait craindre que davantage de Britanniques ne meurent à Dubaï, car les conseils de voyage “insuffisants” du ministère des Affaires étrangères ne contiennent pas suffisamment d’informations sur les conséquences d’une arrestation dans la ville.

Elle a également déclaré qu’il pourrait y avoir plus de décès car le gouvernement britannique n’a pas de protocole d’accès d’urgence pour atteindre les vacanciers détenus.

Elle va maintenant écrire au ministère des Affaires étrangères pour faire part de ses “préoccupations”.

L’enquête a également appris que le nombre de nouveaux cas de Britanniques signalant des actes de torture ou des mauvais traitements à Dubaï est passé de 3% à 13% en seulement quatre ans.

Dans sa décision, Mme Persaud a déclaré: “L’enquête a entendu des preuves qu’il n’y a pas de protocole d’accès d’urgence pour garantir que les agents consulaires puissent atteindre les ressortissants britanniques détenus en cas d’urgence signalée.

“L’enquête a entendu des préoccupations concernant les conseils de voyage actuels du FCDO.

“Il a été considéré qu’il n’y avait pas suffisamment d’informations concernant les conséquences possibles de la détention à Dubaï (et les circonstances possibles d’une telle détention).”

Elle a ajouté: “Une inquiétude a été soulevée lors de l’enquête concernant les procédures en place pour obtenir l’accès consulaire aux ressortissants britanniques détenus qui pourraient souffrir d’une crise de santé mentale.

“Ces ressortissants britanniques peuvent ne pas être en mesure de fournir le consentement nécessaire pour les services consulaires.

“À mon avis, des mesures doivent être prises pour prévenir de futurs décès et je pense que vous avez le pouvoir de prendre de telles mesures.”

Enregistrant une conclusion narrative de négligence plus tôt ce mois-ci, la présidente du jury de l’enquête a déclaré: “Les facteurs qui ont probablement contribué à sa mort sont les suivants.

“Des ecchymoses causées par d’autres détenus, des gardes et des policiers, un manque de nourriture ou d’eau adéquate, un manque de conditions de vie habitables et un manque d’accès aux soins médicaux nécessaires au poste de police.

“Les facteurs qui ont peut-être contribué à sa mort sont le manque d’accès aux services et à des vêtements adéquats.

“La négligence a été commise par les autorités du poste de police de Bur Dubaï.”

Je ne peux pas croire qu’il soit mort aux mains de monstres sauvages alors qu’il n’avait rien fait de mal Doris

Après le verdict, la mère de M. Brown, Doris, a déclaré qu’elle avait dû “se battre pour savoir comment Lee était mort” au cours des 11 dernières années.

“Je suis incroyablement soulagée que l’enquête ait enfin révélé les circonstances précises dans lesquelles mon fils a perdu la vie”, a-t-elle déclaré.

“Mon fils était une bonne personne qui m’aimait beaucoup, ainsi que son père.

“Il est mort dans les circonstances les plus horribles après avoir été battu par d’autres prisonniers et, ce qui est le plus choquant, par ceux qui étaient censés s’occuper de lui.”

“Il n’a pas reçu de nourriture appropriée ni de soins appropriés.”

Elle a ajouté: “Je ne peux pas imaginer à quel point ses derniers moments ont dû être horribles. Cela me rend incroyablement triste et en colère.

“Je n’arrive pas à croire qu’il soit mort aux mains de monstres sauvages alors qu’il n’avait rien fait de mal. Ils ont inventé des mensonges à son sujet et m’ont pris la vie aussi. Il était ma vie.”

Le ministère des Affaires étrangères doit répondre au rapport du coroner avant le 9 janvier de l’année prochaine.

Un autre Britannique emprisonné dans la même prison de Dubaï a affirmé que les gardes lui avaient donné des coups de pied à la tête “comme un ballon de football” et qu’il avait dû boire de l’eau des toilettes pour survivre.

Albert Douglas a décrit les conditions dans la prison à sécurité maximale comme « médiévales » et « démoniaques » alors qu’il continue de défendre son cas.

L’homme de 61 ans a été arrêté et condamné à payer une amende de 2,5 millions de livres sterling par les Émirats arabes unis après que l’entreprise de son fils, une entreprise de revêtements de sol, avec laquelle il n’a aucune association, ait accumulé des dettes qu’elle ne pouvait pas rembourser.

Il a dit avoir été battu si violemment dans la tristement célèbre prison d’Al Ain qu’il s’est retrouvé à l’hôpital avec une épaule gauche cassée, des mains cassées avec des os exposés et de graves blessures à la tête.