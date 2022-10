Avertissement urgent La course au Premier ministre pourrait être piratée par la Russie après que le GCHQ a fait craindre que le vote en ligne ne soit ciblé

Le GCHQ a averti que la course au prochain Premier ministre britannique pourrait être piratée par la Russie, craignant que le vote en ligne ne soit ciblé.

Plusieurs sources de renseignement ont déclaré que la Russie pourrait tenter d’interférer dans le vote en ligne “en grande partie non testé” qui devrait avoir lieu la semaine prochaine.

Les experts en sécurité craignent que la prochaine course au Premier ministre ne soit détournée par la Russie ou la Chine

Truss a démissionné après 44 jours de luttes intestines et de chaos – devenant le Premier ministre britannique le plus court Crédit : PA

Les membres conservateurs retourneront aux urnes pour élire un nouveau chef et premier ministre après que Liz Truss a démissionné de son poste de direction hier.

Les députés ont jusqu’à lundi à 14 heures pour gagner le soutien d’au moins 100 députés pour se présenter pour le rôle.

Quelque 160 000 personnes pourraient participer aux élections cruciales prévues pour le vendredi 28 octobre et devraient soumettre leur vote en ligne.

L’ancien conseiller à la sécurité nationale, Sir Mark Lyall Grant, a déclaré que les agences de renseignement britanniques devraient être “préoccupées” par un éventuel piratage par des saboteurs russes.

L’ancien conseiller des Premiers ministres David Cameron et Theresa May a déclaré à l’i: “Si j’étais encore NSA (conseiller à la sécurité nationale), je serais préoccupé par l’intégrité d’un vote en ligne pour la direction du Parti conservateur.

“Il y a certainement des puissances hostiles qui auraient intérêt à influer sur le résultat.”

Une source du renseignement britannique a déclaré à la publication qu’elle « doutait que la sécurité soit suffisamment solide » pour procéder à un vote en ligne, et a mis en garde contre une « petite chance que de mauvais acteurs truquent les choses ».

Ils ont déclaré que les chances d’ingérence extérieure lors du vote de vendredi prochain n’étaient “certainement pas au-delà des possibilités”.

L’identification des électeurs suscite également des inquiétudes et la manière dont les responsables conservateurs pourront authentifier correctement l’identité de chaque électeur dans un délai aussi court.

“C’est le genre de chose qui pourrait ne pas influencer le résultat réel mais qui nuirait à sa réputation”, a déclaré la source.

Le président du parti conservateur, Jake Berry, a tenté d’apaiser les inquiétudes des électeurs en déclarant que “toutes les mesures seront prises” pour assurer un vote en toute sécurité, ajoutant que le parti était “satisfait que le système de vote en ligne soit sécurisé”.

Les cyberattaques pourraient s’avérer catastrophiques pour les processus électoraux avec des pirates capables d’influencer les résultats, de fermer les bureaux de vote ou de modifier les votes exprimés sans être détectés.

Les problèmes de sécurité étaient tels que le vote pour le dernier chef conservateur a dû être retardé en août et les plans visant à permettre aux membres de modifier leurs votes ont été annulés après que l’agence britannique d’espionnage des communications, le GCHQ, a averti que les pirates pouvaient modifier les votes sans laisser de trace.

On craint également que le processus ne soit ouvert à “des abus généralisés” par des acteurs hostiles “piratant le système pour fausser tout vote”.

“Vous pouvez parier que des éléments en Russie et en Chine y travaillent dur en ce moment”, a déclaré une source à l’i.

Un porte-parole du Parti conservateur a déclaré au Sun Online : “Nous avons organisé le vote en ligne il y a quelques mois à peine lors de la dernière course à la direction. Nous avons travaillé avec le National Cyber ​​Security Center, suivi leurs recommandations de sécurité et cela s’est avéré sécurisé. Nous continuons à travailler avec le NCSC pour organiser à nouveau un scrutin en ligne sécurisé. »

Le NCSC, une branche du GCHQ, a déclaré : « La défense des processus démocratiques et électoraux du Royaume-Uni est une priorité pour le NCSC et nous travaillons en étroite collaboration avec tous les partis politiques parlementaires, les autorités locales et les députés pour fournir des conseils et un soutien en matière de cybersécurité.

“En tant qu’autorité technique nationale du Royaume-Uni pour la cybersécurité, nous continuons à fournir des conseils au Parti conservateur, y compris sur les considérations de sécurité pour le vote en ligne à la direction.”