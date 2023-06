Avertissement urgent d’un vétérinaire sur cinq dangers qui pourraient tuer votre chien cet été – comment le protéger

Les vétérinaires ont émis un avertissement urgent sur cinq dangers qui pourraient être mortels pour votre chien cet été.

Le temps chaud, la saison des barbecues et les bestioles effrayantes peuvent tous constituer une menace pour votre animal de compagnie, selon les experts.

Les vétérinaires ont averti les propriétaires de chiens des dangers potentiellement mortels que l’été apporte Crédit : Getty

Les prévisionnistes prédisant un ciel dégagé et du soleil jusque tard dans le mois, il est important que les propriétaires d’animaux sachent à quoi faire attention pour assurer la sécurité de leurs amis à fourrure bien-aimés.

Un péril directement lié au temps plus chaud est le coup de chaleur, qui peut causer de graves problèmes de santé aux chiens.

Les experts du Kennel Club ont déclaré: « Les chiens ne sont pas aussi bons que les humains pour faire face aux températures élevées, car ils ont plus de mal à se refroidir.

« Il est important de prêter attention aux signes indiquant que votre chien a trop chaud (par exemple, halètement excessif et léthargie) et de prendre les précautions nécessaires pour éviter les coups de chaleur. »

Les mesures de protection consistent à s’assurer que votre chien dispose d’un bon approvisionnement en eau fraîche, à faire des promenades à faible intensité tôt le matin ou tard le soir ou même à sauter complètement l’exercice pendant un jour ou deux.

De même, les propriétaires ne doivent jamais laisser de chiens dans des voitures chaudes sans surveillance.

Travis Launaux, professeur adjoint au College of Veterinary Medicine de l’Université de Floride, a déclaré à Good Housekeeping : « Il y a un effet de serre à l’intérieur de la voiture qui peut augmenter rapidement les températures – un animal peut mourir en 5 minutes. »

Dans cet esprit, à mesure que le mercure monte, il peut être tentant de laisser votre chien plonger dans la mer pour se rafraîchir lors d’un voyage à la plage.

Cependant, il est tout aussi important d’être conscient des risques que cela pose, surtout si votre animal est en eau libre.

Les experts de la clinique en ligne First Vet ont expliqué : « Si un chien tombe à l’eau depuis un bateau, le bord d’une piscine ou un quai, il peut être très difficile de le faire sortir de l’eau, surtout s’il s’agit d’un chien lourd.

« Un chien qui entre dans l’eau nagera aussi longtemps qu’il le pourra, mais au bout d’un moment, il s’épuisera.

« Pour aider un chien qui a aspiré de l’eau (inhalé de l’eau dans ses poumons), une réponse rapide est nécessaire. Pour les petits chiens, tenez-les verticalement, la tête dirigée vers le sol, pour permettre à l’eau de s’écouler par gravité.

« Pour les chiens de grande taille, placez-les sur un côté, idéalement sur une pente descendante avec la tête et le cou plus bas que le tronc, afin que l’eau puisse s’écouler.

« Tirez délicatement la langue vers l’avant et placez-la pendante d’un côté de la bouche. Vérifiez qu’il n’y a rien à l’intérieur de la bouche et que les voies respiratoires sont dégagées. »

Il est également important de sécher le chien pour éviter l’hypothermie.

En plus des risques directs liés aux températures plus chaudes, ils offrent également des conditions idéales pour les animaux et les plantes qui peuvent être mortelles pour les chiens.

Les reptiles à sang froid comme les serpents sortent souvent pendant la journée pour se réchauffer et beaucoup peuvent délivrer une morsure venimeuse s’ils sont approchés.

De même, des plantes comme la berce du Caucase et le lierre peuvent causer de vilaines blessures si votre toutou les frôle, tandis que même de simples cultures et fleurs comme les jonquilles et les oignons peuvent être toxiques si elles les mangent.

Les chiens étant des animaux de compagnie naturellement curieux qui aiment explorer, les propriétaires sont encouragés à les surveiller à tout moment, en particulier dans les zones herbeuses et envahies par la végétation.

Enfin, l’été signifie une chose pour les Britanniques et c’est la saison des barbecues.

Bien que les grillades soient une tradition nationale à cette période de l’année, les propriétaires de chiens doivent faire attention à ce qu’ils laissent leurs animaux voler dans leurs assiettes.

First Vet a expliqué : « En tant que propriétaire de chien, il est important d’éliminer soigneusement les déchets et les restes afin que nos chiens ne puissent pas manger des objets potentiellement dangereux.

« Utilisez un sac solide et scellable pour les ordures et jetez-le dans une poubelle ou fixez-le dans un endroit sûr hors de portée des chiens.

« Les sacs d’ordures peuvent contenir des morceaux de verre tranchants, des brochettes en bois ou des grilles métalliques, ainsi que des emballages et des restes de nourriture, comme des os.

« S’ils sont mâchés et avalés, des morceaux d’os peuvent perforer l’estomac délicat ou se coincer dans la bouche, l’œsophage ou plus loin dans l’intestin du chien.

« Les épis de maïs ne sont pas non plus digestibles et peuvent donc facilement rester coincés dans l’intestin. »