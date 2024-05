Avertissement urgent d’un expert en sécurité alimentaire sur l’endroit où vous stockez vos condiments, car MAYO en tue un et en infecte 75

Par Emily Joshu, journaliste santé pour Dailymail.Com





Le Dr Darin Detwiler, expert en sécurité alimentaire à la Northeastern University de Boston et ancien conseiller en sécurité alimentaire de la FDA et de l’USDA, a partagé des conseils pour conserver les condiments comme la mayonnaise.







Les experts en sécurité alimentaire mettent en garde les Américains contre le stockage de condiments comme la mayonnaise, le pesto et la sauce barbecue dans le garde-manger à la suite d’une épidémie internationale de bactéries mortelles.

Plus tôt ce mois-ci, les autorités sanitaires saoudiennes ont tiré la sonnette d’alarme après que 75 personnes aient été atteintes du botulisme. un pathogène rare d’origine alimentaire qui attaque les nerfs du corps.

Parmi ces cas, 11 ont été hospitalisés et 20 ont dû être surveillés en soins intensifs. Un individu est décédé.

L’Autorité saoudienne des produits alimentaires et pharmaceutiques (SFDA) a découvert que la toxine responsable du botulisme, Clostridium Botulinum, avait été trouvée dans la mayonnaise vendue dans la chaîne Hamburgini de la capitale Riyad.

Le Dr Darin Detwiler, ancien conseiller de la FDA et de l’USDA et expert en sécurité alimentaire à la Northeastern University de Boston, a déclaré à DailyMail.com que même si le botulisme est rare aux États-Unis, « sa gravité est élevée », ce qui rend essentiel un stockage approprié des condiments.

« Les condiments, y compris la mayonnaise, peuvent être en danger s’ils ne sont pas manipulés ou stockés correctement », a-t-il déclaré.

La mayonnaise est un condiment à base d’œufs, ce qui la rend vulnérable aux bactéries comme le C botulinum et la salmonelle si elle n’est pas conservée correctement (image de stock)

Claudia Albuquerque Celada a contracté le botulisme après avoir mangé de la soupe contaminée, ce qui, selon les experts, était dû à une mauvaise cuisson.

Doralice Goes est paralysée après avoir mangé du pesto contaminé par le botulisme

Le botulisme est causé par une toxine libérée par la bactérie Clostridium botulinum, que l’on trouve normalement dans des spores pour la plupart inoffensives présentes dans le sol, les zones marines et à la surface des aliments comme les fruits, les légumes et les fruits de mer.

Ces bactéries produisent des spores, qui agissent comme des revêtements protecteurs, généralement inoffensifs.

Cependant, les espaces restreints, chauds et humides, dépourvus d’oxygène, tels que les bocaux et les canettes en plastique, peuvent amener les bactéries à libérer des toxines qui attaquent le système nerveux central.

Condiments à risque de maladies d’origine alimentaire Mayonnaise

Aïoli

Pesto

Sauce barbecue

Ketchup

Moutarde

salsa

Raifort

Beurres de noix

Tahini

Confiture

Gelée Après ouverture de ces ingrédients, conserver au réfrigérateur. Les durées exactes varient, mais beaucoup durent plusieurs semaines ou mois lorsqu’elles sont correctement réfrigérées.

Le CDC estime qu’il n’y a que 200 cas de botulisme aux États-Unis chaque année, et seulement 25 sont d’origine alimentaire, ce qui rend ce cas extrêmement rare.

On ne sait pas quels autres ingrédients se trouvaient dans la mayonnaise contaminée et si les œufs ont été pasteurisés, ce qui signifie qu’ils ont été chauffés à des températures élevées pour tuer des bactéries comme le C botulique.

Le Dr Detwiler souligne qu’en matière de botulisme, « ce sont généralement les œufs » qui en sont responsables.

« Le botulisme se développe dans des environnements anaérobies (sans oxygène), » a-t-il déclaré.

« Des récipients mal fermés ou une mayonnaise mal conservée peuvent créer des conditions favorables à la croissance de Clostridium botulinum. »

La cuisson des œufs tue cette bactérie, mais les condiments comme la mayonnaise, l’aïoli et la hollandaise contiennent des œufs crus. Cela signifie qu’ils pourraient toujours héberger des agents pathogènes nocifs.

Le Dr Detwiler a noté que le risque est plus élevé avec la mayonnaise maison, car il est plus probable qu’elle contienne des œufs non pasteurisés.

« Cependant, la mayonnaise commerciale contient généralement des œufs pasteurisés, ce qui réduit ce risque », a-t-il déclaré.

Pour contrer ce risque, le Dr Detwiler vous conseille de « toujours réfrigérer la mayonnaise après ouverture », bien que les condiments non ouverts puissent être conservés dans le garde-manger dans un endroit frais et sec, à l’abri du soleil.

Conserver de tels condiments à température ambiante pendant de longues périodes permet aux bactéries de se développer davantage, donc les conserver au réfrigérateur arrête cette croissance.

Et si vous préparez de la mayonnaise à partir de rien, il suggère de la consommer dans quelques jours, et la FDA recommande de jeter les aliments périssables qui ont été laissés à température ambiante pendant plus de deux heures.

En plus de la mayonnaise, le Dr Detwiler a suggéré de réfrigérer le pesto car il contient du basilic et du fromage, ainsi que de la moutarde.

Même la sauce barbecue peut être menacée car elle « contient du sucre et d’autres ingrédients périssables qui bénéficient de la réfrigération ».

Le Dr Detwiler a également exhorté les consommateurs à faire attention aux contenants bombés ou qui fuient sur les étagères, car ceux-ci «sont des signes d’activité bactérienne, y compris éventuellement Clostridium botulinum».

« Ne consommez pas ces produits. »

Et évitez de remettre les portions inutilisées de mayonnaise et autres condiments périssables dans leur contenant d’origine. « Cela évite la contamination de l’ensemble du conteneur », a-t-il déclaré.

Le Dr Detwiler a averti que les signes du botulisme comprennent des difficultés à avaler, une faiblesse musculaire, une vision double, des paupières tombantes, une vision floue, des troubles de l’élocution, des difficultés respiratoires et des difficultés à bouger les yeux.

Les infections d’origine alimentaire peuvent également provoquer des vomissements, des nausées, des douleurs à l’estomac et de la diarrhée.

« Le botulisme est potentiellement mortel s’il n’est pas traité rapidement », a déclaré le Dr Detwiler. «Un diagnostic et un traitement précoces sont cruciaux.»