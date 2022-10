Avertissement urgent d’inondations alors que des orages et des coups de vent frapperont la Grande-Bretagne cette semaine

Un temps humide et venteux est en route alors que des orages et des coups de vent devraient frapper la Grande-Bretagne cette semaine.

Un temps orageux est prévu pour beaucoup après un début de semaine frais et clair, entraînant des inondations potentielles et des perturbations de voyage pendant le week-end.

Des conditions humides et venteuses pourraient perturber les voyages la semaine prochaine Crédit : Crispin Rodwell – The Sun Dublin

Aujourd’hui sera marqué par des périodes sèches et ensoleillées dans une grande partie du centre et du sud de l’Angleterre.

Le ciel sera plus nuageux sur les parties ouest et nord de l’Écosse et de l’Irlande du Nord, avec des températures basses chez les adolescents et parfois des averses.

Des pluies et des vents violents sont attendus d’ici ce soir dans le nord du Pays de Galles et le nord-ouest de l’Angleterre, car les températures chuteront pendant la nuit.

Mercredi apportera un temps plus humide dans certaines parties de l’Irlande du Nord, de l’Écosse et du nord de l’Angleterre, tandis que le sud-est restera principalement sec avec quelques périodes ensoleillées et des sommets de 17 ° C à Londres.

Après un jeudi instable avec des pluies de l’ouest se transformant en un mélange de soleil et d’averses, de fortes pluies sont attendues au cours du week-end car un front météorologique frappera une grande partie du Royaume-Uni.

Des périodes sèches et ensoleillées intermittentes peuvent éclater entre les tempêtes dans le sud-est, le nord-ouest étant susceptible de connaître les pires précipitations.

Le Met Office a averti que des vents violents et un temps humide pourraient provoquer des orages dans les régions du nord à partir de samedi.

Des avertissements d’inondation ont été émis le long des côtes du Yorkshire et de l’Essex, avec des perturbations potentielles des voyages jusqu’à la semaine prochaine.

S’exprimant dans les prévisions de la semaine à venir du Met Office, le météorologue et présentateur Aidan McGivern a déclaré mercredi qu’il était prévu “des épidémies de pluie, parfois fortes, pour l’ouest de l’Écosse et l’Irlande du Nord poussant dans le nord et l’ouest de l’Angleterre ainsi que le Pays de Galles”.

“La pluie a tendance à se transformer en averses plus au sud et elle restera largement sèche dans le sud-est jusqu’à mercredi avec quelques éclaircies.”

Aiden a ajouté : « Deux zones de basse pression et un courant-jet actif attendent dans les ailes.

“Avec toutes ces différentes fonctionnalités interagissant les unes avec les autres, il y aura une certaine incertitude en termes de détails pour plus tard cette semaine.

“Le thème général des prévisions est assez évident, avec une basse pression vers le nord-ouest du Royaume-Uni à la fin de cette semaine avec un temps humide et venteux et un certain nombre d’averses.

“Ce sera une journée venteuse pour tous vendredi et même s’il y a quelques incertitudes quant à la position de la basse pression, ce qui est très probablement une basse pression au nord, un flux d’air vif vers l’ouest et un certain nombre d’averses.”