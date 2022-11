Avertissement urgent des parents après avoir repéré un danger mortel caché dans l’eau – mais pouvez-vous le repérer ?

Les enfants d’UN COUPLE ont été stupéfaits de repérer un crocodile caché sur une photo de leurs vacances en famille après avoir échoué à repérer la bête dans l’eau.

Rob et Nat Stupka visitaient le célèbre Cahills Crossing en Australie avec leurs deux enfants mardi lorsque l’énorme croco a fait surface.

Le crocodile est difficile à repérer de loin Crédit : Facebook

La famille – qui voyage à travers l’Australie – est restée sur la terrasse d’observation du parc national de Kakadu pour se tenir à une distance de sécurité de la rivière, qui abrite environ 120 crocodiles.

Ils ont maintenant averti les autres touristes de rester à l’écart de l’eau après avoir souligné à quel point il peut être difficile de repérer des reptiles massifs.

Rob et Nat ont vu un crocodile nager parmi des rochers avant qu’il ne semble se camoufler dans l’eau.

Mais leurs enfants n’ont pas réussi à trouver la bête en un clin d’œil.

Nat a déclaré à Yahoo: “La photo a été prise pour montrer aux enfants le crocodile caché parmi les rochers car ils ne pouvaient pas le localiser.”

Rob a ajouté: “Il semble identique et la couleur est exactement la même que celle des rochers.”

Le crocodile est à peine perceptible sur une photo prise de loin.

Mais sur une deuxième image agrandie à fond, la bête peut être vue rôdant près des rochers.

Cela vient après qu’une photo effrayante a montré un invité indésirable lors d’un pique-nique familial au bord d’une rivière.

La scène apparemment calme au bord de la rivière a été perturbée – incitant le groupe à fuir pour sauver leur vie lorsqu’ils ont remarqué un crocodile.

La bête se cachait dans la rivière pendant que le groupe profitait d’une journée en Australie.

À première vue, le reptile semble n’être rien de plus qu’une bûche flottant dans l’eau trouble, mais après avoir regardé de plus près, on peut voir la bête nager à quelques mètres du belvédère de la famille.