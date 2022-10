Avertissement urgent : des millions de Britanniques pourraient manquer des dindes de Noël alors que le Royaume-Uni subit la pire épidémie de grippe aviaire de son histoire

LE dîner traditionnel de dinde de Noël pourrait être menacé si la pire épidémie de grippe aviaire de l’histoire du Royaume-Uni continue de se propager, ont averti des experts agricoles.

Jusqu’à présent, la grippe aviaire a été détectée dans 155 sites à travers le Royaume-Uni et plus de trois millions d’oiseaux ont été abattus.

Des zones de prévention de la grippe aviaire ont été mises en place dans le Norfolk, le Suffolk, certaines parties de l’Essex et l’ensemble du sud-ouest de l’Angleterre.

Rien n’indique que des humains aient été touchés par l’épidémie actuelle.

Les éleveurs de volailles craignent maintenant de plus en plus au sujet de leur bétail et de l’impact sur l’approvisionnement en dinde de Noël.

James Mottershead, président du Conseil de la volaille du National Farmers ‘Union (NFU), a déclaré à Sky News: «C’est un risque. Si la grippe aviaire, par exemple, pénètre dans les dindes, cela pourrait causer un carnage sacré ; cela pourrait causer de réels problèmes de chaîne d’approvisionnement à l’approche de Noël. Les réalités sont assez graves.

“Je connais des cas où les producteurs de dindes saisonnières ont été touchés par cela, jusqu’à présent, cette année.

“Si vous avez une épidémie dans votre ferme et que votre ferme est classée comme un établissement infecté, c’est grave – vous pourriez être hors production jusqu’à 12 mois.”

Le Département de l’environnement, de l’alimentation et des affaires rurales (Defra) a étendu ses zones de prévention de la grippe aviaire le 27 septembre à la suite d’un certain nombre de détections.

Les ornithologues amateurs du Norfolk, du Suffolk et de certaines parties de l’Essex sont désormais légalement tenus de suivre des mesures de biosécurité strictes.

Les détenteurs de plus de 500 oiseaux sont désormais tenus de restreindre l’accès aux personnes non essentielles sur le site.

L’aviculteur du Devon, James Coleman, qui dirige la ferme Creedy Carver, a dû abattre 20 000 canards.

Il n’y a pas eu de cas de grippe aviaire sur sa ferme mais a pris la décision à titre préventif de protéger son usine de transformation de poulets et de canards sur le site, qui transforme des volailles pour d’autres agriculteurs.

M. Coleman a déclaré au média: “Je ne dirais pas que nous nous accrochons – mais cela a eu un effet énorme.

“Pour le moment, tout le monde dans l’industrie est constamment en haleine.

« Dès que vous recevez un nouveau lot d’oiseaux sur notre autre site, vous êtes en permanence inquiet.

“Chaque jour, vous allez les regarder et si un canard éternue d’une manière légèrement différente, vous pensez instantanément ‘attendez une minute – est-ce que quelque chose ne va pas?'”

Selon les règles actuelles, les agriculteurs ne reçoivent une indemnisation que pour les oiseaux sains qui sont abattus, mais pas ceux qui meurent de la maladie ou les pertes consécutives.

M. Coleman a appelé Defra à entreprendre un “examen massif” de la manière dont il gère l’épidémie et à obtenir une aide financière supplémentaire.

“Si nous allons avoir une situation où le gouvernement va continuer à fermer des entreprises et à fermer des fermes, nous avons besoin d’un soutien financier”, a-t-il déclaré. “Le reste du pays l’a eu grâce à Covid – nous avons besoin du même niveau de soutien.

“Si nous sommes obligés de fermer par la politique du gouvernement, nous devons avoir le même soutien financier que tout le monde avait pour que lorsque nous aurons fait le nettoyage et que nous rouvrons à nouveau, nous ayons encore une entreprise à venir.”

La population d’oiseaux sauvages du Royaume-Uni a déjà été dévastée.

Au cours des derniers mois, des milliers d’oiseaux morts se sont échoués sur les plages du Royaume-Uni.

Qu’est-ce que la grippe aviaire ? La grippe aviaire, également connue sous le nom de grippe aviaire, est un virus infectieux qui se propage parmi les oiseaux et, dans de rares cas, il peut affecter les humains. La plupart des souches n’infectent pas les humains, mais il y en a quatre qui ont suscité des inquiétudes ces dernières années, ce sont : H5N1, H7N9, H5N6 et H5N8. Bien qu’il existe de nombreuses souches différentes de grippe aviaire, seules deux d’entre elles ont suscité de graves inquiétudes chez l’homme au cours des dernières décennies. Le H5N1 a entraîné des problèmes médicaux depuis 1997 et le H7N9 est répandu depuis 2013. La grippe aviaire peut se propager aux personnes lorsqu’elles sont en contact direct avec l’infection. Cela peut se produire lorsque des humains touchent des oiseaux contaminés morts ou vivants, leurs excréments ou les sécrétions de leurs yeux. Visiter les marchés d’oiseaux vivants dans les pays qui ont souffert d’épidémies de grippe aviaire est parfois aussi une source de préoccupation. Le NHS a révélé des moyens d’éviter de contracter la grippe aviaire : évitez de visiter les marchés d’animaux vivants et les fermes avicoles

éviter tout contact avec des surfaces contaminées par des déjections d’oiseaux

ne pas ramasser ni toucher d’oiseaux (morts ou vivants)

ne mangez pas et ne manipulez pas de plats de volaille, d’œufs ou de canard insuffisamment cuits ou crus

ne ramenez aucun produit de volaille vivante au Royaume-Uni, y compris les plumes

toujours pratiquer une bonne hygiène personnelle, comme se laver les mains régulièrement

Le responsable de la conservation de la Royal Society for the Protection of Birds (RSPB), Paul St Pierre, a déclaré que l’impact avait déjà été “massif”.

Il a déclaré à Sky: “Nous avons constaté un déclin de 50 à 80% de la population de Great Skua au Royaume-Uni et nous détenons les deux tiers de la population mondiale, de sorte que cette espèce est passée directement sur la liste rouge.

“Ces oiseaux vivent longtemps – vous parlez d’oiseaux qui ne commencent même pas à se reproduire pendant cinq ans et qui n’ont qu’un seul poussin par an, donc cela peut prendre des décennies avant que certaines de ces populations ne se rétablissent.”

Defra a déclaré dans un communiqué: “Le Royaume-Uni connaît actuellement la plus grande épidémie de grippe aviaire jamais enregistrée.

« À ce jour, 3,1 millions d’oiseaux ont malheureusement été abattus. Cela représente une petite proportion de la production globale de volaille, environ un milliard d’oiseaux par an.

“L’objectif de Defra dans la lutte contre toute épidémie de grippe aviaire est d’éradiquer la maladie le plus rapidement possible de la population de volailles et d’oiseaux captifs du Royaume-Uni et de retrouver le statut indemne de la maladie de l’Organisation mondiale de la santé animale (WOAH).”