Avertissement urgent de vacances pour les Britanniques après que l’Espagne a été battue par des tempêtes de grêle et des pluies torrentielles inondant le point chaud des vacances

UN avertissement URGENT de vacances pour les Britanniques a été révélé après que l’Espagne a été battue par des tempêtes de grêle et des averses torrentielles ont inondé le point chaud des vacances.

Des images terrifiantes ont montré des grêlons géants et une tempête brutale frappant la province sud-est de Murcie alors que d’autres parties du pays baignaient dans une chaleur et un soleil de quatre-vingts degrés.

Des images terrifiantes ont montré des poubelles à roulettes emportées sur une route lors d’une inondation Crédit : Solarpix

De graves inondations ont envahi les rues de la province sud-est de Murcie Crédit : Solarpix

Des grêlons de la taille de balles de golf sont tombés du ciel dans le lieu de villégiature populaire Crédit : Solarpix

Les scènes ont déclenché près de 30 appels d’urgence et laissé des familles coincées dans leurs maisons à cause des inondations.

Des poubelles à roulettes ont été balayées dans une rue par un torrent d’eau dans la ville murcienne de Moratalla et des grêlons de la taille d’une balle de golf ont déchiré les cultures à Caravaca de la Cruz.

La plupart des 26 appels d’urgence enregistrés provenaient de Caravaca, bien que dans la ville voisine de Cehegin, les pompiers aient dû secourir une famille dont la maison avait été inondée.

La rivière Argos, qui prend sa source à Caravaca de la Cruz et traverse Cehegin avant de rejoindre la rivière Segura, a débordé en plusieurs points.

Le centre de santé de Caravaca était un autre des endroits endommagés par les inondations, les travailleurs devant essayer de résoudre le problème avant l’arrivée des secours.

Mais les experts de l’AEMET – l’Agence météorologique nationale d’Espagne – ont maintenant publié un avertissement urgent suite au temps dangereux.

Ils ont déclaré que le risque de cyclones de type tropical appelés Medicanes avait augmenté avec des vagues de chaleur record affectant le pays.

L’océanographe et experte météorologique Yurima Celdran a déclaré : « Des températures méditerranéennes plus élevées fournissent une plus grande source d’énergie pour les médicaments et amplifient leur destructivité ».

Cela survient après qu’une fillette de 20 mois a été tuée par une énorme pierre de grêle d’environ quatre pouces de diamètre en août, et plus de 70 autres ont été blessées par la chute de glace dans et autour de la ville catalane de La Bisbal de l’Emporda.

La plupart des blessés souffraient de blessures à la tête, de coupures et de fractures.

Deux vacanciers sont morts dans un coup de foudre sur une plage de Majorque neuf jours plus tard.

Les victimes, un Suisse de 65 ans et un Allemand de 51 ans, sont décédés dans une magnifique crique de sable blanc appelée Cala Mesquida près de Capdepera dans le nord-est de l’île.

Les touristes se rendant en Espagne ont été avertis peu de temps avant la tragédie de la plage qu’ils pourraient être pris dans de rares ouragans méditerranéens.

Les experts ont averti que le risque de cyclones tropicaux a maintenant augmenté Crédit : Solarpix

Les scènes folles ont déclenché près de 30 appels d’urgence Crédit : Solarpix

Les pompiers ont dû secourir des familles après que leurs maisons ont été inondées Crédit : Solarpix