Avertissement urgent de vacances pour les Britanniques après que le voyage de rêve de papa avec sa fille de 16 ans a été gâché par une attaque de « zombies »

Un DAD a lancé un avertissement urgent aux parents après que des vacances de rêve ont été gâchées alors que de jeunes enfants parcouraient les rues comme des « zombies ».

Lee Cocker a emmené sa fille à Magaluf pour célébrer la réussite de ses GCSE, mais cela s’est rapidement transformé en cauchemar.

Lee Cocker est allé à Magaluf avec sa fille mais cela s’est vite transformé en cauchemar Crédit : fourni

L’homme de 47 ans est arrivé avec Charley vendredi et s’est promené autour de l’hôtel après avoir déchargé ses bagages.

Lee, de New Farnley, Leeds, a déclaré à The Sun Online : « Nous avons fait un tour et avons vu des tas de très jeunes enfants ivres, mais ils se promenaient comme des zombies.

« Il y avait une fille à qui on avait volé quelque chose et elle était tellement désorientée qu’elle a couru de son balcon, à environ 15 pieds, s’est cassé les deux pieds.

« Les gens criaient quand c’est arrivé et j’ai en fait essayé de courir et de l’attraper mais c’était trop tard. »

Après les premières expériences choquantes, la paire est sortie samedi et n’a rencontré aucun problème.

Mais lundi, ils ont entendu parler d’autres histoires d’horreur de la part de Britanniques qui étaient déjà là depuis un certain temps.

« Lundi soir, nous sommes sortis pour regarder un match contre l’Angleterre et des tas de gars disaient qu’ils s’étaient fait voler des trucs et des filles se plaignaient qu’elles n’avaient aucun souvenir de leur soirée. »

Lorsqu’un bar karaoké n’a pas répondu aux attentes, ils se sont dirigés vers un bar appelé Night Flight.

Sur leur chemin, le duo affirme avoir été approché par plusieurs mecs leur proposant de la drogue.

Quand ils sont arrivés au lieu de fête très fréquenté, Lee a expliqué qu’il avait acheté une tournée de boissons, mais quand il est monté une seconde, les choses ont empiré.

« Je n’avais bu que deux pintes et puis tout d’un coup j’ai commencé à avoir des visions et j’étais vraiment désorienté.

« Je pouvais voir des tas de lumières vives et des visages de gens venir vers moi. J’ai vérifié mon sac et mon téléphone avait été volé.

« Il a fallu trois jours pour récupérer par la suite, alors que les effets se sont estompés au cours de la nuit, j’avais encore des visions quand j’ai fermé les yeux jusqu’à jeudi.

« Il m’a fallu six heures pour changer toutes mes coordonnées bancaires le lendemain de l’incident, ce qui était particulièrement difficile compte tenu de mon état d’esprit.

« Sur une période de trois jours, j’ai probablement mangé trois repas et dormi environ six heures. »

Lorsque le père perturbé a tenté de signaler l’incident à la police, il s’est heurté à plusieurs obstacles pour retarder ou même arrêter le processus.

« Je pense qu’ils le font juste pour garder les rapports de crime bas parce qu’il y avait des gens qui faisaient la queue à chaque fois.

« J’y suis allé cinq fois et je n’ai toujours pas pu rapporter correctement ce qui s’est passé. »

Il a exhorté tous ceux qui y passent des vacances à prendre note de leur code IMEI sur leur téléphone, car la police l’exige pour remplir un rapport en cas de vol du téléphone de quelqu’un.

Je n’avais bu que deux pintes et puis tout d’un coup j’ai commencé à avoir des visions et j’étais vraiment désorienté. » Lee Cocker

Lee a déclaré avoir parlé à une fille qui a affirmé qu’elle était rentrée à son hôtel vers 9 heures du matin et qu’elle n’avait aucun souvenir de sa nuit.

Elle lui a envoyé une photographie d’une marque de perforation sur sa jambe, qui avait fait couler du sang, et la femme de 47 ans a supposé qu’elle avait été victime d’une piqûre d’aiguille.

« Je ne pense pas que ce soit ce qui m’est arrivé, j’ai vérifié par la suite et je n’ai trouvé aucune marque », a-t-il ajouté.

« Je veux juste avertir les autres parents, je leur dirais de ne pas y aller du tout, mais si vous y allez, faites attention.

« Les jeunes enfants sont tout le temps drogués et se font voler des trucs et personne ne semble faire quoi que ce soit à ce sujet.

« La nuit après ce qui m’est arrivé, j’ai gardé un œil ouvert et j’ai entendu un jeune homme parler devant notre chambre d’hôtel.

« Il était assis avec juste un short et ses yeux étaient vraiment rouges et vitreux, il avait sorti son portefeuille, son passeport, tout, et il ne semblait pas s’en rendre compte.

« Il avait dépensé 200 euros et quelqu’un avait aussi tapé sur sa carte pour payer des boissons toute la nuit. »

L’homme de 47 ans semblait croire que le jeune garçon avait peut-être été une autre victime du pic.

Cela survient alors que la police a arrêté deux hommes accusés d’avoir volé et agressé sexuellement un touriste britannique dans la destination de fête populaire.

Le couple aurait déchiré la robe et les sous-vêtements de la femme de 25 ans et volé sa montre et ses bijoux de créateur avant de fuir les lieux à l’arrivée de la police.

Pendant ce temps, un Britannique a été laissé dans le coma avec un caillot de sang de la taille d’une balle de tennis après avoir été victime d’une attaque vicieuse dans une boîte de nuit de Magaluf.

Joshua Pesticcio, 24 ans, de Cardiff, aurait été agressé par le videur dans une boîte de nuit de l’île espagnole de Majorque.

Et une femme qui a travaillé sur la tournée des bars la plus folle de Magaluf a révélé le chaos total de ce qui se passe dans les coulisses.