Avertissement urgent de vacances en tant qu’alerte de «risque d’incendie maximal» émise au hotspot de vacances britannique pour presque TOUT le pays

Les vacanciers BRITANNIQUES ont reçu un avertissement météorologique urgent pour presque tout un pays.

Les vagues de chaleur estivales en Europe ont vu des incendies de forêt balayer la Grèce et Tenerife alors que les températures dépassent les 40 ° C.

Les touristes ont reçu un avertissement météorologique urgent pour un point chaud de vacances populaire Crédit : Alamy

L’un des meilleurs hôtels ruraux du Portugal a déjà été détruit par les incendies de forêt qui ravagent le pays Crédit : Solarpix

Et maintenant, les Britanniques ont été avertis de visiter le Portugal, presque tout le pays ayant émis un «risque d’incendie maximal» dans les prochains jours.

Les experts météorologiques de l’Institut portugais de la mer et de l’atmosphère (IPMA) ont publié une carte montrant des pans du pays soumis à des risques de « feu rural » rouges et noirs.

Mercredi – lorsque les températures à travers le pays devraient dépasser 40 ° C – compte le plus de territoires «noirs» à risque maximal d’incendies de forêt.

Les stations balnéaires populaires de l’Algarve sont également situées dans des zones à risque « maximal » pour cette semaine, selon l’IPMA.

Une combinaison de vent fort, de faible humidité et de chaleur intense sont les principaux facteurs qui déterminent le niveau de danger.

Et les autorités ont demandé à la population de rester vigilante et d’agir raisonnablement, a rapporté Sicnoticias.

Les experts météorologiques ont déclaré 2023 une année El Niño – un phénomène naturel qui se produit de manière cyclique et provoque des fluctuations du climat mondial.

L’Organisation météorologique mondiale de l’ONU a déclaré que cela augmenterait les températures dans le monde et que l’effet devrait se poursuivre pendant le reste de l’année.

Plus de six mille incendies ruraux ont été enregistrés au Portugal jusqu’à présent cette année, brûlant environ 27 mille hectares.

Et les choses se présentent tout aussi mal de l’autre côté de la frontière, suite à la « notice spéciale » de l’Espagne pour la hausse de la chaleur jusqu’au milieu de la semaine.

Les Britanniques à l’étranger ont été avertis des températures de 42 ° C dans la Valle del Guadalhorce entre Malaga et Marbella, et on leur a dit de rester à l’intérieur.

Les responsables du ministère britannique des Affaires étrangères continuent d’avertir les Britanniques qui voyagent pendant leurs vacances sous la chaleur en Espagne.

Les pompiers ont déjà été mis à l’épreuve avec des feux de forêt cet été Crédit : EPA