Les TOURISTES font face à une alerte météorologique d’alerte rouge à Majorque alors qu’une vague de chaleur brûle l’Europe du Sud.

L’île de villégiature espagnole s’attend à des températures allant jusqu’à 43 ° C, demain étant la journée la plus chaude de l’année jusqu’à présent.

Le Met Office espagnol a lancé l’alerte rouge, avertissant d’un «risque extrême» pour la santé – en particulier pour les personnes âgées, les jeunes bébés et les personnes souffrant de maladies existantes.

Les experts ont exhorté les touristes et les habitants à rester hydratés et à rester à l’ombre alors qu’une « tempête de chaleur » surnommée Charon frappe les stations balnéaires autour de la Méditerranée.

On dit aux vacanciers d’éviter de boire de l’alcool et de la caféine alors que le mercure augmente dans des pays comme l’Espagne, l’Italie, la France, la Croatie et la Grèce.

Les experts météorologiques ont déclaré 2023 une année El Niño – un phénomène naturel qui se produit de manière cyclique et provoque des fluctuations du climat mondial.

L’Organisation météorologique mondiale de l’ONU a déclaré que cela augmenterait les températures dans le monde et que l’effet devrait se poursuivre pendant le reste de l’année.

Les responsables de la santé rappellent aux gens de rester hydratés et de chercher de l’ombre au soleil, avec des rapports de touristes s’évanouissant dans la chaleur à Rome et à Athènes.

Et des avertissements d’alerte météo rouge sont en place dans 16 villes d’Italie, y compris Rome – où les températures devraient atteindre 43 ° C.

Une alerte rouge suggère que la chaleur est suffisamment élevée pour poser un risque pour la santé de l’ensemble de la population – pas seulement des groupes vulnérables comme les personnes âgées et les très jeunes enfants.

Cela survient après qu’au moins trois personnes seraient mortes dans la chaleur étouffante de l’Italie la semaine dernière.

Pendant ce temps, des incendies de forêt ont éclaté sur l’île espagnole de La Palma, entraînant l’évacuation de plus de 4 000 personnes.

Un incendie de forêt a également été signalé dans la région de Kouvaras en Attique, dans le sud de la Grèce, la fonction publique grecque signalant que jusqu’à 150 pompiers tentent de contrôler l’incendie.

Le dernier épisode de chaleur appartient à un système météorologique originaire d’Afrique du Nord – un anticyclone surnommé Charon.

Il porte le nom d’un personnage de la mythologie grecque antique – et fait suite à un autre système météorologique à haute pression, Cerberus, responsable de la chaleur étouffante de la semaine dernière.

Les météorologues ont averti que les températures pourraient grimper au-dessus de 48°C sur les îles italiennes de Sardaigne et de Sicile, 45°C en Turquie et 44°C en Espagne.

Mais le Met Office britannique a déclaré que les Britanniques ne connaîtraient pas une chaleur similaire cet été, affirmant qu’il n’y avait « aucun signal de prévision » pour que les températures correspondent à la vague de chaleur ressentie par le Royaume-Uni l’année dernière.

