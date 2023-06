Avertissement urgent de vacances concernant un cocktail de cocaïne rose tueur qui balaie les stations balnéaires espagnoles vendues par des «mini cartels»

La police ESPAGNOLE a émis un avertissement concernant la cocaïne rose – un cocktail de drogues potentiellement mortel vendu par des « mini cartels » dans les stations balnéaires.

La drogue aux couleurs vives – qui sent parfois même la fraise – a été découverte dans toute l’Espagne, mais plus particulièrement dans les hauts lieux de la fête comme Majorque ou Ibiza.

La cocaïne rose est également connue sous le nom de 2C, Rosada ou Eros Crédit : Reddit

Les flics espagnols ont démantelé un gang britannique en août dernier Crédit : Guadia Civil

La cocaïne rose se trouve dans toute l’Espagne Crédit : AFP

Hermelo Molero, un des meilleurs flics espagnols anti-drogue basé à Bilbao, a averti que le produit est « extrêmement dangereux » – et est souvent composé d’un cocktail de drogues bon marché, parfois même sans cocaïne.

Il a averti les vacanciers d’être prudents cet été car ils pourraient se voir proposer le médicament potentiellement mortel à des prix séduisants et bon marché dans les stations balnéaires populaires.

Guardia Civil a déjà basé des armes à feu vendant la drogue, les décrivant comme des mini cartels, et a lancé une campagne pour les éradiquer à travers l’Espagne.

Un groupe a été retrouvé armé de mitraillettes et ayant des liens avec des trafiquants de drogue en Colombie.

La cocaïne rose est souvent connue en Espagne sous le nom de Rosada, Tusi, Nexus ou Eros.

Et la poudre est souvent un mélange de kétamine, de MDMA, de comprimés de caféine écrasés et potentiellement d’autres substances.

La capitaine Maria Elena Cogollo Tejero, du groupe de lutte contre le trafic de drogue de la police espagnole, a déclaré au Sun que la plupart des saisies avaient eu lieu aux îles Baléares, à Madrid et à Valence.

Elle a expliqué que les trafiquants de drogue utilisent un mélange de substances pour réduire les coûts et réduire les coûts de production – avec des tests sur la poudre variant entre les « chimistes ».

Claudio Vidal, directeur de Énergie Control, un service de surveillance des drogues en Espagne, a également averti que parfois des hallucinogènes peuvent également être mélangés à la drogue, comme le LSD et le 2C-B.

Les effets pourraient être dévastateurs sur les toxicomanes insoupçonnés.

M. Vidal a expliqué que le colorant alimentaire rose et l’arôme sont souvent également mélangés au cocktail afin de rendre le reniflement de la poudre « moins désagréable et douloureux ».

Il a déclaré à The Sun Online: « Nous pouvons le trouver dans n’importe quelle partie du pays – presque toujours, il est lié aux domaines du divertissement et des fêtes.

« Plus un lieu est divertissant et plein de jeunes, plus il est possible de trouver ce produit.

« Malheureusement, ce médicament est entré récemment dans le pays et a reçu beaucoup d’attention en Espagne – et ce n’est pas bon.

« Bien sûr, des régions comme Marbella, Ibiza sont les endroits parfaits pour trouver ces substances. »

Parlant des dangers de la drogue, Hermelo explique que les symptômes qu’un utilisateur peut ressentir peuvent varier car il est presque impossible d’obtenir exactement le même produit à chaque fois.

Et les utilisateurs ne sachant pas vraiment ce qu’ils achètent, les effets secondaires inattendus peuvent être dévastateurs.

On mélange tout ça et ça devient un produit dangereux Claudio Vidal

Il a ajouté: « Je dirais que c’est très dangereux – comme toutes les drogues – mais ce que nous avons ici, c’est ce qui se passe avec les amphétamines.

« Nous avons un produit fabriqué par un ‘chimiste’ et l’effet du produit dépend beaucoup du mélange qu’il utilise.

« S’ils utilisent une quantité excessive de kétamine, cela deviendra une drogue très dangereuse pour l’utilisateur.

« La kétamine provoque de nombreux symptômes, y compris des symptômes très graves tels que des pensées suicidaires.

« Dans tout cela, il faut ajouter les effets du LSD. C’est un produit qui a toujours été très problématique car on ne peut jamais savoir la quantité qui va affecter son corps.

« Il y a des moments où même de petites doses peuvent causer des lésions cérébrales alors que d’autres nous avons une tolérance plus élevée.

« On mélange tout ça et ça devient un produit dangereux.

« Avec toutes les méthamphétamines et ces types de droguesnous voyons que quelqu’un peut en acheter dans un bar aujourd’hui et ne ressentir aucun symptôme et acheter le même produit le suivant jour du même trafiquant de drogue et souffrent d’horribles symptômes.

« C’est parce qu’il pense que c’est le même produit que celui acheté la veille.

« La chimie des médicaments est faite de telle sorte qu’essayer le même médicament pour la deuxième ou la troisième fois n’aura pas le même effet. »

Le médicament consiste en un mélange de kétamine, de MDMA et de caféine Crédit : AFP

13 kilos de poudre rose ont été retrouvés à Ibiza l’été dernier Crédit : Guadia Civil

La police travaille à réprimer le trafic de drogue

Claudio prévient qu’étant donné que la substance principale de la drogue est la kétamine, ses symptômes peuvent affecter en particulier ceux qui ne sont pas des consommateurs de drogue habituels.

Il explique : « L’expérimentation des effets psychédéliques de la substance chez des personnes non habituées à ces effets peut entraîner des crises de panique, la perte d’équilibre associée qui peut provoquer des chutes et des blessures et, enfin, des problèmes de vessie, surtout si elle est utilisée en continu. . »

La poudre rose, originaire de la ville colombienne de Medellin, se trouve sous diverses formes dont une pilule, ou une poudre.

Alors qu’elle était initialement surnommée une « drogue chic » en raison de son prix élevé (jusqu’à 100 euros), elle est maintenant tombée au prix de la cocaïne normale, entre 40 et 50 £.

Hermelo a poursuivi: « Son origine, presque à chaque fois, est les Pays-Bas. Parfois, nous l’avons reçu de certaines parties de la Belgique et du nord de l’Allemagne.

« Il a l’un des prix les plus compétitifs ici en Espagne, environ 50 £ le gramme.

« A cause de cela, il a une concurrence directe avec la cocaïne – qui est également à peu près au même prix. »

Le capitaine Tejero note qu’il y a eu plusieurs grandes opérations pour saisir la drogue rose au cours des trois dernières années.

La drogue a été trouvée dans plusieurs villes du pays, dont Madrid, les Baléares et Valence, tandis que la plus grosse arrestation s’est produite l’année dernière à Ibiza lorsque les flics ont découvert 13 kilos de substance rose.

Douze personnes ont été arrêtées sur l’île ainsi que la plus grande saisie en Espagne à ce jour, qui comprenait 16 kilos de cocaïne ordinaire, 5,5 kilos de kétamine et plus de 400 000 £.

Et deux autres personnes ont été arrêtées en Colombie en lien avec le gang, montrant comment la drogue est expédiée à travers l’Atlantique.

La Guardia Civil a décrit le miniature cartel, armé d’une mitraillette et d’un silencieux, principalement britannique et « de nature très violente » spécialisé dans le vol d’autres gangs de drogue.

Hermelo a conclu: « J’envoie toujours le même message: que les médicaments ne sont pas bons. »

Hermelo Molero est l’auteur d’El Rey de Picas (le roi de pique) et Heroina (héroïne).