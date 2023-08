Avertissement urgent de vacances avec l’Italie sous « alerte rouge » et les touristes ont dit de rester HORS du soleil alors que les températures montent en flèche

Les BRITS se rendant à l’étranger pour profiter du dernier rayon de soleil d’été ont été avertis d’une autre vague de chaleur mortelle.

Les autorités italiennes ont déclenché une alerte rouge alors que plusieurs villes devraient connaître des températures torrides dans les prochains jours.

Des vagues de chaleur ont frappé l’Italie à plusieurs reprises cet été Crédit : AFP

Le gouvernement a émis un avertissement rouge 1 crédit

Bologne, Bolzano, Brescia, Florence, Frosinone, Latina, Palerme, Pérouse, Rieti, Rome, Turin et Vérone ont reçu une alerte rouge aujourd’hui.

À partir de mercredi, Gênes, Milan, Naples, Trieste et Venise seront également sous alerte rouge.

Le mercure devrait atteindre 40 ° C dans certaines des plus grandes villes d’Italie, et la chaleur pourrait affecter les tranches d’âge les plus vulnérables.

Les alertes rouges signifient que toutes les personnes doivent rester à l’intérieur et à l’abri du soleil entre 10h et 18h pour éviter les coups de chaleur et autres maladies liées à la chaleur.

La dernière vague de chaleur survient un peu plus d’un mois après que la vague de chaleur meurtrière Cerberus a fait trois morts avec des températures dépassant les 48 ° C.

Les conditions météorologiques extrêmes ont causé la mort d’un homme de 44 ans qui s’est effondré en peignant un passage clouté à Milan à 40C.

Il a été transporté d’urgence à l’hôpital mais n’a pas pu être sauvé.

Alors que deux frères, âgés de six et sept ans, sont morts après avoir sauté dans un réservoir à Manfredonia, dans le sud Italieapparemment pour se refroidir.

La température la plus élevée enregistrée en Italie – et en Europe – était de 48,8 ° C en Sicile en août 2021.

Les experts météorologiques ont déclaré 2023 une année El Niño – un phénomène naturel qui se produit de manière cyclique et provoque des fluctuations du climat mondial.

L’Organisation météorologique mondiale de l’ONU a déclaré que cela augmenterait les températures dans le monde et que l’effet devrait se poursuivre pendant le reste de l’année.

Pendant ce temps, une autre femme a partagé son conseil sur le temps chaud sur TikTok, affirmant que cela refroidissait votre maison de 5 à 10 degrés.

Lacy J (@lacyjsprettylilthings3.0) a posté une vidéo d’elle-même à l’extérieur en train de préparer sa maison pour le Vague De Chaleur dans une vidéo sur TikTok.

« Je peux toujours dire qui est d’ici et qui n’est pas d’ici à la façon dont ils me regardent quand j’arrose mon toit pendant un avis de chaleur », lit-on dans le texte.

Dans la vidéo, elle a pulvérisé son toit à l’aide d’un tuyau d’arrosage depuis sa terrasse.

« Life hack, le moyen le plus simple de refroidir votre maison de cinq ou 10 degrés supplémentaires.

« Mettez de l’eau sur le toit. Au fur et à mesure que l’eau s’évapore, elle emporte la chaleur avec elle, un peu comme votre peau le fait avec la transpiration », a-t-elle ajouté dans la légende.

La vidéo a attiré de nombreux téléspectateurs qui ont partagé leurs réflexions dans la section des commentaires.

« Mes voisins me regardent comme [side-eye emoji] », a écrit l’un d’eux. « Mais ça marche. »

« Mes voisins aussi, » répondit Lacy. « Comme hé, ne le frappez pas tant que vous ne l’avez pas secoué. »