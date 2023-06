Avertissement urgent de vacances au Royaume-Uni pour une attraction touristique populaire présentant un «danger considérable»

Un avertissement urgent de vacances a été émis aux Britanniques visitant une attraction touristique populaire au Royaume-Uni qui présente un « danger considérable ».

Brighton, East Sussex, fourmille de vacanciers chaque année alors que les gens affluent pour profiter du soleil, de la mer et du sable.

Les touristes sont avertis de ne rien faire lors de la visite de Brighton Palace Pier Crédit : Getty – Contributeur

Avec tout ce que les vacanciers peuvent attendre d’une escapade balnéaire anglaise, il n’est pas étonnant que la station soit l’une des préférées.

Cependant, la jetée cause des problèmes aux patrons car ils se préoccupent de plus en plus de la sécurité des visiteurs.

Des adolescents ont été aperçus suspendus au Brighton Palace Pier « comme des singes » avant de se lancer dans les eaux agitées.

Bien qu’il y ait des panneaux indiquant « Il est interdit et dangereux de sauter, plonger ou nager depuis la jetée », Anne Ackord, responsable, a déclaré que cela se produisait depuis son ouverture en 1899.

Elle a déclaré: « Des générations de jeunes ne réalisent pas le danger considérable de faire cela.

« A moins que des mesures formelles ne puissent être prises à leur encontre, tout ce que nous pouvons faire, c’est essayer de prévenir et de conseiller.

« Notre équipe de sécurité passe énormément de temps à essayer d’empêcher ces actions chaque année.

« Le danger est le plus grand à marée basse car les sauteurs ne réalisent pas à quel point l’eau est peu profonde. »

Cela survient après qu’un pêcheur local a repéré un groupe d’adolescents suspendus aux balustrades cette semaine.

Richard Murrell, 52 ans, a déclaré: « Ils grimpaient sous la jetée et traînaient comme des singes.

« Les sauveteurs se dirigeaient vers eux dans leur bateau et essayaient de les faire descendre mais ils ont quand même sauté.

« C’était vraiment superficiel à l’époque et j’ai dit qu’ils allaient se blesser gravement. C’était effrayant à regarder.

« Le simple fait de nager sous la jetée peut être déjà assez dangereux, mais sauter pourrait lui briser le cou et le dos ou pire.

« Ils pourraient penser que c’est drôle, mais ce ne le sera pas si l’un d’eux est gravement blessé.

« Il suffit d’un accident anormal pour les paralyser ou même les tuer. »

La conseillère municipale de Brighton et Hove, Leslie Pumm, a également demandé aux jeunes de reconsidérer le fait de sauter de la jetée.

Il a déclaré: « Cela peut sembler amusant de sauter des épis de la plage ou de la jetée, mais c’est en fait très dangereux.

« Nous voulons que les enfants et les adolescents sachent que dans le passé, des personnes ont été très gravement blessées en faisant cela, certaines de façon permanente.

« Vous ne pouvez jamais être sûr de la profondeur de l’eau ou s’il y a des objets dans la mer en dessous. Et il y a des courants dans la mer autour des épis et de la jetée qui peuvent être très dangereux.

« Ne sautez pas – vous pourriez mettre votre vie en danger ou encourager d’autres personnes qui ne sont peut-être pas de bons nageurs et ne comprennent pas les risques encourus. »

Il a également demandé aux parents de discuter de la question avec leurs enfants – en leur rappelant qu’il existe d’autres endroits pour nager en toute sécurité.