Avertissement urgent de vacances au Royaume-Uni après qu’un garçon a failli être enterré vivant dans le sable sur une plage bondée

BRITS a reçu un avertissement urgent de vacances au Royaume-Uni après qu’un garçon a été presque enterré vivant dans le sable sur une plage bondée.

L’adolescent était à quelques instants d’une mort horrible après avoir été piégé dans un trou de sable sur la plage d’Exmouth, dans le Devon, alors que la marée montait.

Les services d’urgence ont sauvé un garçon qui avait failli être « enterré vivant » sur la plage d’Exmouth Crédit : caserne de pompiers d’Exmouth

Le garçon était presque coincé dans un trou de sable mais a été sorti avant que la marée n’arrive Crédit : caserne de pompiers d’Exmouth

Il a été transporté en un rien de temps après une énorme réponse au hotspot touristique populaire hier.

HM Coastguard s’est précipité sur les lieux pour coordonner le sauvetage aux côtés des équipes de pompiers de la RNLI et de la police.

Des membres courageux du public ont également aidé l’adolescent, dont l’un était un pompier à la retraite qui passait par hasard et a pris des décisions vitales.

Le garçon avait besoin d’oxygène après l’incident qui aurait pu facilement s’avérer fatal.

Les équipages ont été appelés à la plage vers 17 heures, ont déclaré les services d’incendie et de sauvetage du Devon et du Somerset.

Et ils ont maintenant exhorté les baigneurs à être conscients des dangers de creuser des trous profonds dans le sable en raison du risque d’effondrement.

Drew Parkinson, commandant de la zone des garde-côtes du sud du Devon et du sud-est des Cornouailles, a déclaré: « Des dizaines de membres du public et des services d’urgence ont travaillé sans relâche pour sauver la personne de la noyade à la marée montante. »

M. Parkinson a déclaré que les équipages des garde-côtes s’étaient entraînés pour ce type de sauvetage dans le passé – en raison du « risque sérieux que posent les trous de sable ».

Un porte-parole de l’Agence maritime et des garde-côtes a déclaré: « HM Coastguard a coordonné la réponse après avoir reçu des informations faisant état d’un adolescent coincé dans le sable à Exmouth avec la marée montante.

« Les équipes de sauvetage des garde-côtes de Beer, Dawlish et Exmouth ont été envoyées avec le canot de sauvetage RNLI d’Exmouth et l’unité de sauvetage d’Exmouth Beach.

« De plus, le service d’ambulance du sud-ouest, la police du Devon et de Cornwall, le service d’incendie et de sauvetage du Devon et du Somerset ont été envoyés.

« L’adolescent a été secouru et confié aux soins du service d’ambulance. »

Le service d’incendie a déclaré: « Nous tenons à remercier tous ceux qui ont contribué à donner un résultat positif à cet incident et souhaitons à la personne impliquée un prompt rétablissement. »

Un porte-parole de la caserne de pompiers d’Exmouth a ajouté: « Le résultat a été un succès après un énorme effort d’équipe ainsi que des membres du public à la réflexion rapide, dont l’un était un officier des pompiers à la retraite qui passait et a sauvé des vies. les décisions.

« Les équipes de pompiers ont utilisé un ensemble d’appareils respiratoires, de petits outils, des lances et ont improvisé avec du matériel de plage aux côtés de toutes les autres personnes impliquées dans le sauvetage.

« Une ambulance terrestre a transporté la victime à l’hôpital. Ne creusez pas et n’entrez pas dans des trous profonds sur les plages, s’il vous plaît. »

Ils ont poursuivi: « Cet incident a été rendu encore plus grave par la marée montante et l’effet de sable mouvant du sable et de l’eau.

« Merci encore à tous ceux qui ont aidé, écouté les conseils et dégagé la zone pour le personnel des services d’urgence. »

‘ENTERRÉ VIVANT’

Un témoin du drame a félicité les spectateurs qui sont passés à l’action.

Ils ont dit: « Je veux dire un grand bravo aux habitants d’Exmouth et au-delà pour nous avoir aidés à sauver un jeune garçon de la noyade sur la plage.

« Il était littéralement enterré vivant par le sable et l’eau. Nous nous sommes battus et nous nous sommes battus et nous l’avons fait.

« Merci aux services d’urgence pour la rapidité d’intervention.

« Aussi à l’octogone et à tous les autres établissements qui ont aidé à fournir des seaux pour créer un mur. Le garçon va bien et est en route pour l’hôpital. »

Un autre a ajouté: « Mon fils et ses amis ont été parmi les premiers à proposer leur aide.

« Ils ont creusé, aidé à construire un mur de sable, ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour aider.

« Un effort d’équipe phénoménal et bravo au premier sur la scène qui a permis à tout le monde de travailler ensemble.

« Des efforts incroyables à tous les niveaux et une bénédiction absolue, le garçon a survécu. »