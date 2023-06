Avertissement urgent de vacances après que la star de la télé-réalité soit restée «pratiquement paralysée» lors d’un voyage de rêve dans les Caraïbes

UNE ANCIENNE star de Bachelor a été terrifiée et « pratiquement paralysée » après avoir prétendument été droguée dans les Caraïbes.

Monique Morley, 30 ans, a lancé un avertissement urgent aux vacanciers sur les dangers de laisser votre boisson sans surveillance dans un bar – même pendant quelques secondes.

Monique Morley a raconté son épreuve d’horreur dans un complexe des Caraïbes le week-end dernier Crédit : Instagram – @moniques.world

Le mannequin de la jet-set affirme que sa boisson était dopée et qu’elle se sentait « pratiquement paralysée » Crédit : Instagram – @moniques.world

La star de télé-réalité s’est rétablie mais veut avertir les autres de faire attention dans les bars Crédit : Instagram – @moniques.world

L’influenceuse, qui a figuré sur l’Aussie Bachelor en 2019, a parlé de son épreuve cauchemardesque dans une station balnéaire le week-end dernier qui l’a laissée craindre pour sa vie.

Elle a dit à Yahoo!Mode de vie : « Je suis avec une copine dans les Caraïbes et nous sommes allés prendre un verre dans un bar local à midi. »

Morley explique que le bar était pratiquement vide, à l’exception d’un homme qui est passé devant eux pendant une « seconde ».

« Mon verre venait juste d’être servi et quand je me suis retourné pour le boire, j’ai commencé à me sentir vraiment bizarre – surtout dans mes jambes. J’ai demandé à ma copine si elle ressentait la même chose et elle a dit non. »

Elle a immédiatement commencé à craindre que son verre n’ait été dopé et a réalisé que le seul coupable pouvait être l’homme qui les dépassait.

« La boisson n’a été laissée sans surveillance que pendant cinq secondes », a déclaré Morley.

La star de télé-réalité a rappelé comment elle s’était rapidement sentie étourdie et avait essayé de rentrer chez elle, mais à la place, elle avait commencé à vomir et avait perdu la sensation dans ses jambes.

Au moment où elle est finalement rentrée chez elle, elle s’est sentie « pratiquement paralysée et a été violemment malade pendant des heures ».

Maintenant, la trentenaire veut raconter aux autres son expérience avant leurs vacances d’été, déclarant qu’elle a eu de la chance d’avoir échappé à la situation dangereuse.

« S’il vous plaît, tout le monde peut être si prudent lorsqu’il est dehors, surtout lorsqu’il voyage et à l’étranger », a-t-elle averti.

Avant son voyage dans les Caraïbes, le mannequin basé à Miami était occupé à publier des articles sur la « beauté » du voyage.

Elle a dit à ses 52 000 followers : « Je me sens bénie au-delà des mots d’avoir rencontré tant de personnes merveilleuses et inspirantes à travers le travail et les voyages.

« Voyager est quelque chose que j’ai beaucoup de chance d’avoir fait beaucoup ».

Dans son message le plus récent après le pic présumé, la beauté blonde a posé en bikini et a montré qu’elle était provocante et récupérée.

« Vous ne savez jamais à quel point vous êtes fort jusqu’à ce qu’être fort soit votre seul choix #shesback #caribbean », a-t-elle écrit.

Ses fans se sont précipités pour offrir leur soutien à la courageuse influenceuse.

L’un d’eux a écrit : « Hé ma belle ! Es-tu complètement rétablie maintenant ? »

« En meilleure santé et plus heureux au bord de la mer », a déclaré un autre.

Un troisième a proposé: « Amoureux de soi, c’est incroyable à quel point nous sommes forts si nous croyons en nous-mêmes. »

Cela survient alors que d’autres touristes ont été avertis de toute urgence des vagues de rares méduses venimeuses de 10 pieds de long qui s’échouent sur les plages d’Ibiza.

Le hotpot de vacances espagnol arrosé a vu les bêtes rares qui se cachent à terre et les voyageurs ont dit de rester à l’écart car leur piqûre pourrait vous faire souffrir pendant des semaines.

Pendant ce temps, de l’autre côté de l’étang, les vacanciers ont été invités à faire attention aux algues toxiques couvertes de bactéries mangeuses de chair.

L’algue brune épaisse – connue sous le nom de Sargassum – recouvre les rivages du sud de la Floride et les scientifiques pensent qu’elle est infestée d’agents pathogènes dangereux.