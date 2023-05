Avertissement urgent de vacances alors que l’île de renommée mondiale aimée par les Britanniques est qualifiée de « bombe à retardement »

Une île de vacances SUNNY a été qualifiée de « bombe à retardement » au milieu des craintes de rejet de déchets toxiques dans la mer.

Des militants locaux ont déclaré à The Sun Online que la belle destination grecque de Santorin « se dirigeait vers un désastre » dans une dispute majeure à cause d’un naufrage en train de se désintégrer.

Oia, île de Santorin, Cyclades, Grèce.Maisons et églises, femme au chapeau Crédit : Getty

Plage Rouge à Santorin, Grèce. Crédit : Getty

Les habitants craignent que l’épave ne provoque une catastrophe environnementale Crédit : WIKIMEDIA

La masse de croisière Le navire MS Sea Diamond a été abandonné au fond de la mer au large de l’île idyllique pendant les 16 années qui ont suivi l’échouement et le naufrage du navire de 22 000 tonnes.

Les habitants se battent désespérément depuis des années pour l’enlèvement de l’épave craignant une catastrophe potentielle de la pollution provenant des réservoirs de carburant du navire.

Si le navire se brisait, il pourrait libérer des produits chimiques toxiques qui pourraient empoisonner les côtes de l’île et la rendre dangereuse pour les baigneurs.

Mais les autorités locales n’ont jusqu’à présent pas réussi à sauver l’épave, ce qui a entraîné un différend de longue date sur la responsabilité de son enlèvement.

Et maintenant, ils craignent que la dégradation de l’épave ne se dirige vers un point critique, la qualifiant de « bombe à retardement ».

Le professeur Loukas Lygnos, chef du groupe de campagne The Coordinating Committee of Thira Citizens for the Lifting of the Sea Diamond, a averti que l’épave pourrait déclencher un désastre pour Santorin.

Il a déclaré à The Sun Online : « L’épave est située exactement dans la caldeira de Santorin, à environ 800 m du port. Elle est coulée à environ 100 m sous l’eau.

« Il contient 300 tonnes de mazout et d’autres produits chimiques toxiques, des huiles pour machines, dans les générateurs, des fils remplis de cuivre, d’autres matériaux de PBC et de plastique qui se dilueront lentement dans l’eau au fil du temps.

« Les experts qui l’ont vérifiée ont estimé que l’épave continuera à polluer la caldeira pendant des centaines d’années jusqu’à ce que toutes les substances soient diluées dans l’eau.

« Les données d’experts et une étude de l’Université polytechnique de Crète ont révélé que des métaux lourds dangereux ont été détectés à des concentrations extrêmement élevées dans les poissons de la région, environ 800 fois supérieures à la limite de l’UE.

« Toutes ces substances cancérigènes sont dangereuses pour l’homme. En même temps, les procédures de dessalement ne peuvent pas filtrer à travers les métaux lourds dangereux.

« Le principal problème est que ces produits chimiques peuvent pénétrer dans le corps humain par bioaccumulation, soit par dessalement de l’eau, soit par la consommation de poisson.

Nous nous sommes retrouvés avec un naufrage, une bombe toxique dans notre mer malgré toutes les promesses qu’elle sera retirée Professeur Loukas Lygnos

« Mais le danger le plus éminent est que l’un des réservoirs restitue et libère toutes ces tonnes de fiouls.

« Si cela se produit, ce sera une énorme catastrophe environnementale pour les plages de Santorin.

« A mesure que le temps passe et que la corrosion de l’acier se poursuit, les chances que cela se produise augmentent.

« Un tremblement de terre pourrait aussi le déclencher. »

C’était le 5 avril 2007, lorsque le croisière navire, propriété de Louis Hellenic Croisièresa coulé sur un récif au large de l’île avec un total de 1 195 passagers.

La majorité des personnes à bord, principalement des Américains et des Canadiens, ont été évacuées en toute sécurité.

Les seules victimes étaient le père français Jean Christophe Allain, 45 ans, et sa fille de 16 ans, Maud, dont les corps n’ont jamais été retrouvés.

Dans les mois qui ont suivi la catastrophe, une tentative de décontamination des eaux entourant l’épave a été faite, suivie d’une opération de pompage infructueuse deux ans plus tard.

Mais le navire de 469 pieds reste dans la mer aujourd’hui et est devenu un récif artificiel.

Le MS Sea Diamond a coulé au large de Santorin Crédit : AFP

Le naufrage s’est produit en avril 2007 Crédit : AFP

Les autorités locales n’ont pas réussi à sauver l’épave Crédit : Reuters

L’épave est devenue un récif artificiel Crédit : AFP

Les autorités grecques ont reconnu coupable le capitaine du navire en 2014 et ont jugé l’entreprise responsable du sauvetage de l’épave.

Cependant, la décision a fait l’objet d’un appel et est toujours pendante en raison d’ajournements consécutifs de la rechercher cas.

Des groupes locaux ont critiqué les autorités locales pour ne pas avoir récupéré l’énorme navire situé près de l’un des ports les plus fréquentés de la Méditerranée.

M. Lignos estime que l’enlèvement du navire pourrait coûter entre 430 et 900 millions de livres sterling et exhorte les responsables à retirer l’épave de toute urgence.

Il craint qu’au fil des années, le navire devienne rouillé et qu’il soit impossible de le retirer.

Il a ajouté: « Nous essayons depuis seize ans car nous nous sommes retrouvés avec un naufrage, une bombe toxique dans notre mer malgré toutes les promesses qu’elle sera retirée.

« Nous essayons tous de protéger notre terre, de convaincre les autorités de respecter les lois.

« Notre effort va de soi, est humain, c’est ce que tout le monde devrait faire pour notre environnement, notre terre, notre mer.

« En tant que père de trois enfants, je veux essayer de laisser derrière moi la terre la plus naturelle possible.

« Parce que nous avons besoin de l’environnement pour survivre, il n’a pas besoin de nous. »