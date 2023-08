Avertissement urgent de vacances alors que l’Espagne fait face à des températures de 44 ° C en « alerte rouge » dans des pans entiers du pays

Les points chauds des VACANCES en Espagne ont été mis sous alerte météo rouge alors que les températures devraient atteindre des sommets de 44 ° C.

Les favoris des touristes, dont Valence et Alicante, ont été frappés d’un avertissement de « risque extrême » par le service météorologique du pays.

Les températures devraient atteindre 44 ° C à Alicante aujourd’hui Crédit : Getty

Les touristes à Valence ont également été avertis de l’alerte rouge Crédit : EPA

Selon Aemet, les températures pourraient atteindre 44°C aujourd’hui dans le sud de Valence – et pourraient même dépasser 45°C.

Pendant ce temps, les prévisionnistes ont averti qu’il pourrait atteindre 44C à Murcie et 42C à Albacete et Alicante.

Dans le reste de l’Espagne, il ne devrait pas descendre bien en dessous de la fin des années 30 pendant la journée.

Il est conseillé aux touristes de boire fréquemment de l’eau – même s’ils n’ont pas soif.

Les responsables de la santé ont également averti les visiteurs d’éviter les boissons contenant de la caféine, de l’alcool ou beaucoup de sucre, car elles peuvent vous déshydrater gravement par temps chaud.

Ils ont également exhorté les gens à réduire leur activité physique aux heures centrales de la journée.

Les autorités recommandent de porter des vêtements légers et amples qui vous permettent de transpirer ainsi que de manger des repas légers qui aideront à remplacer le sel perdu par la transpiration.

Les vacanciers sont également invités à stocker tous les médicaments qu’ils ont dans un endroit frais car la chaleur intense peut altérer ses effets.

Toute personne souffrant de symptômes liés au temps chaud pendant plus d’une heure est invitée à consulter un médecin.

Des vagues de chaleur ont balayé le sud de l’Europe ces dernières semaines et des incendies de forêt ont éclaté sur l’île espagnole de La Palma en juillet.

Les experts météorologiques ont déclaré 2023 une année El Niño – un phénomène naturel qui se produit de manière cyclique et provoque des fluctuations du climat mondial.

L’Organisation météorologique mondiale de l’ONU a déclaré que cela augmenterait les températures dans le monde et que l’effet devrait se poursuivre pendant le reste de l’année.

Et malgré la chaleur de cet été, la température record d’Europe de 48,8 ° C – enregistrée en 2021 en Sicile – n’a pas été atteinte et ne devrait pas être dépassée pour le moment.