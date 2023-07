DRUNK Les touristes britanniques inondent les hôpitaux d’un haut lieu de vacances, provoquant potentiellement une crise sanitaire.

Les centres de santé de Majorque sont confrontés au chaos dans les salles d’urgence, car ils sont surchargés d’admissions liées à des agressions, à l’alcool et à la drogue.

Des touristes britanniques ivres inondent les hôpitaux publics de Majorque Crédit : Alamy

Les autorités espagnoles s’inquiètent d’une éventuelle crise sanitaire Crédit : Alamy

Les vacanciers ne sont plus orientés vers les urgences dans les cliniques privées Crédit : Alamy

Le service des urgences de l’hôpital Son Llàtzer, à Palma, est l’un des établissements les plus touchés, rapporte le Majorca Daily Bulletin.

Selon une source hospitalière, le nombre de cas sème le chaos.

Le département est plein de « beaucoup d’étrangers ivres » et de ceux qui ont été impliqués dans des bagarres ou ont pris des overdoses.

À Son Llàtzer, ainsi que dans le reste des hôpitaux publics des Baléares, la demande d’urgences augmente de 8 à 10 % pendant l’été.

Dans ce centre, en particulier, cela se traduit par 20 cas supplémentaires par jour, en moyenne, selon le journal espagnol Ultima Hora.

L’intoxication alcoolique serait le principal motif d’admission.

Le président du syndicat des médecins Simebal, le Dr Miguel Lázaro, a déclaré à The Sun Online que la demande de services d’urgence augmentait d’au moins 10 % en été.

Cependant, il a ajouté qu’en dépit d’être un pic chronique, il aurait pu être « prévisible et évitable ».

Il a déclaré: « Ce que nous vivons ici chaque été est une situation chronique qui se répète chaque année.

« Dans les îles Baléares, nous avons sept hôpitaux – quatre à Majorque, un à Ibiza, Minorque et Formentera – avec d’excellents professionnels et des soins de haute qualité.

« Bien que la situation soit prévisible et devrait être évitable en planifiant plus adéquatement au niveau sanitaire, nous avons trois variables qui rendent nos étés chaotiques.

« Premièrement, nous manquons d’environ 800 médecins dans les îles, dont 500 sont nécessaires dans les seuls hôpitaux.

« Deuxièmement, grâce à notre excellence touristique, nous créons une île qui attire de nombreux touristes, non seulement britanniques mais du monde entier.

« Cela veut dire qu’il y a plus de demande de soins et évidemment, cela crée des tensions dans le système de santé car il y a aussi plus de demande et plus de surcharge sur le personnel de santé.

« Et c’est pourquoi il semble irrationnel de fermer des lits d’hôpitaux et que le gouvernement décide de stopper le plan de transfert des patients vers des cliniques privées, qui non seulement sont d’excellente qualité, mais de nombreux touristes qui ont une assurance s’y rendent et facilitent les choses pour le système. »

Le Dr Lázaro critique la fermeture de lits et la mauvaise gestion du personnel d’été, tout en notant que jusqu’à 40% des patients pourraient être traités aux urgences de soins primaires.

Le 15 juin, le ministère de la Santé des Baléares a supprimé un dispositif mis en place pendant la pandémie, qui orientait les touristes vers les urgences dans des cliniques privées plutôt que dans des hôpitaux publics.

Cette décision a été prise afin de protéger les résidents espagnols de la contamination par Covid des visiteurs étrangers, ainsi que de ne pas surcharger le système de santé publique.

Le médecin a déclaré qu’il ne comprenait pas très bien pourquoi cet accord avait été autorisé à prendre fin, car « il était raisonnable et efficace, compte tenu de la pénurie de médecins et de la forte demande ».

Le gouvernement espagnol n’a toujours pas donné d’explication exacte, mais le Dr Lázaro espère que le nouveau gouvernement des Baléares la ramènera à effet immédiat.

Il a déclaré: « En éliminant une mesure qui fonctionnait, on dirait qu’ils s’en fichent.

« Nous devrions tirer les leçons de ce qui s’est passé au cours des étés passés et mettre en place des plans d’urgence afin que cette situation ne soit pas une surcharge pour nos professionnels de la santé tout en offrant un service de qualité à chaque patient qui visite ou vit dans les Îles.

L’hôpital Son Llàtzer a été approché pour commentaires.

La demande d’urgences croît entre 8 et 10% en été Crédit : Alamy