Avertissement urgent de vacances alors que des algues toxiques destructrices de poumons inondent les stations touristiques infectant des centaines de baigneurs

Les VACANCIERS ont été avertis que des algues toxiques destructrices de poumons inondent les stations touristiques.

Le temps plus chaud a provoqué une augmentation de la croissance des algues – qui a déjà rendu malades des centaines de baigneurs en France et en Espagne.

Les vacanciers ont été avertis de la prolifération d’algues toxiques sur les plages européennes Crédit : AFP

Les responsables français ont sonné l’alarme face à la menace rampante après une épidémie à Biarritz Crédit : AFP

La hausse récente des températures a entraîné la prolifération d’une microalgue toxique appelée Ostreopsis, qui peut dégager des toxines paralysantes.

Les médecins disent que cela peut provoquer de graves symptômes pseudo-grippaux et affecter les systèmes respiratoires des victimes.

Les autorités sanitaires françaises ont sonné l’alarme sur la menace rampante lorsqu’elles ont signalé une épidémie d’algues à Biarritz, dans le sud-ouest de la France.

L’Agence nationale de sécurité sanitaire du pays a déclaré que les nageurs, les surfeurs et les autres utilisateurs de la plage avaient signalé des nausées, de la fatigue et des yeux infectés.

Il a enregistré près de 1 000 infections dans la région depuis 2021.

Et les experts disent que les algues peuvent maintenant être trouvées sur presque toutes les plages espagnoles à la fois dans l’eau et accrochées aux rochers et même au sable.

Les médias locaux ont rapporté qu’il avait infecté la faune marine, entraînant un grand nombre de décès.

Les microalgues produisent des toxines qui restent dans l’air et – si elles sont inhalées – créent des problèmes de santé.

Un rapport récent a averti que même respirer les embruns à plusieurs mètres de l’eau peut suffire à provoquer des maladies.

Et l’infection peut également se produire par contact avec la peau et par ingestion.

Les symptômes apparaissent généralement dans les heures qui suivent un contact direct ou indirect avec les algues et ont tendance à disparaître en quelques jours.

L’experte en algues, le Dr Elisa Berdalet – de l’Institut des sciences de la mer en Espagne – a déclaré aux médias locaux que la propagation des algues avait été causée par le réchauffement des températures de la mer et l’augmentation du trafic maritime.

L’Agence française de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) a déclaré que les vacanciers devraient être avertis des épidémies et que les autorités locales pourraient interdire l’utilisation de la plage pendant les périodes de pointe d’infection en été.

La porte-parole de l’Anses, Carole Catastini, a déclaré : « Les personnes ayant des problèmes respiratoires ont plus de risques d’avoir des symptômes.

« Ils doivent éviter la côte quand il y a une floraison d’Ostreopsis. »

Cela survient après que les vacanciers ont été avertis d’éviter une destination populaire le mois dernier après la détection d’algues toxiques dans l’eau.

Les autorités ont exhorté les touristes à rester à l’écart de la zone après la découverte d’algues inhabituelles sur une plage de Fuerteventura, dans les îles Canaries.