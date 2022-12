Avertissement urgent de Noël alors que les Britanniques doivent se méfier de la cuisine en cette saison festive – voici comment éviter le désastre

Les BRITS ont reçu un avertissement urgent de Noël lorsqu’ils sont dans la cuisine aujourd’hui.

South West Water rappelle aux clients d’aider à éviter une mauvaise saison des fêtes et à combattre les fatbergs en ne mettant pas de graisses de cuisson, d’huiles et de graisse dans l’évier.

Les Britanniques ont été invités à faire attention dans la cuisine ce Noël Crédit : Getty

La compagnie des eaux a déclaré qu’une seule dinde de taille moyenne produit jusqu’à trois quarts d’une pinte de graisse qui, si elle est versée dans les tuyaux, pourrait potentiellement les bloquer lorsqu’elle refroidit.

Avec près d’un million de foyers desservis par South West Water dans le Devon et les Cornouailles, si chacun versait sa graisse de dinde dans son évier, cela représenterait 422 786 litres.

Cela équivaut à plus de 2 800 baignoires pleines entrant dans les égouts.

Guy Doble, directeur de la récupération, du traitement et des réseaux des eaux usées de South West Water, a déclaré : “Ne laissez pas la graisse de votre fête festive gâcher votre Noël en provoquant des blocages et des fatbergs.

“Pensez à votre évier sur la période saisonnière, et en tout temps, et ne jetez pas les graisses, huiles et graisses de cuisson dans les égouts.

“Des dizaines de milliers de litres de déchets de graisse, d’huile de cuisson et de graisse sont déversés chaque année dans les éviers du Sud-Ouest, ainsi que des déchets alimentaires, qui peuvent s’accumuler dans les tuyaux.

“Ceux-ci se mélangent à des articles mal rincés tels que des lingettes humides, des lingettes hygiéniques, des lingettes nettoyantes, des tampons nettoyants et des produits sanitaires, provoquant des égouts bloqués qui peuvent entraîner des inondations dans vos maisons et dans l’environnement.

“Chaque année, nous traitons avec environ 8 500 égouts bloqués dans notre région – environ un toutes les heures – et ceux-ci peuvent augmenter le risque d’inondation et de dommages aux maisons et aux propriétés des clients.

“Alors ne laissez pas la graisse gâcher les festivités de Noël et jouez votre rôle en jetant uniquement les 3P – pipi, papier et caca – dans les toilettes, et évitez de verser des graisses, des huiles et des graisses dans votre évier.”

South West Water dessert environ deux millions de clients dans le Sud-Ouest et dans sa seule région, plus de 200 000 lingettes humides se retrouvent chaque jour dans le réseau d’égouts.

Chaque année, la compagnie des eaux retire environ 450 tonnes de « non jetables » tels que les lingettes humides, les produits sanitaires et les tampons de coton des stations de pompage, soit l’équivalent de 73 millions de lingettes humides.