Les SUNBATHERS qui profitent de l’été britannique sont avertis des essaims de taons « Dracula » qui non seulement déchirent la chair, mais repoussent également les répulsifs.

Un mélange de temps chaud et d’averses a attiré les insectes volants vampires au Royaume-Uni plutôt que dans les pays méditerranéens qu’ils infestent habituellement.

Les taons vampires « Dracula » constituent une nouvelle menace dangereuse pour les Britanniques cet été Crédit : Getty

Les insectes « Dracula » peuvent déchirer la chair ainsi que les vêtements, disent les experts.

Les suceuses de sang silencieuses sont capables d’infliger des morsures douloureuses et de propager des infections nocives telles que la cellulite qui peut déclencher une septicémie.

Pour aggraver les choses, la race actuelle fait également ses preuves avec des sprays immuno-répulsifs, selon le Daily Mail.

Et une fois que les soi-disant taons vampires s’enfoncent dans leurs crocs, les blessures pourraient ne pas être entièrement traitables avec les antibiotiques actuels.

Les personnes allergiques courent un plus grand risque de subir un choc anaphylactique potentiellement mortel.

Les autres symptômes des piqûres de taons comprennent des membres enflés, des étourdissements, un essoufflement et des éruptions cutanées douloureuses qui démangent.

La British Pest Control Association a mis les taons dans sa « liste des dix piqûres et piqûres à éviter ».

Et contrairement aux abeilles, elles ne bourdonnent pas et peuvent donc se heurter aux humains sans se faire remarquer.

Une victime déjà cet été était Alice Duvall, d’Amesbury dans le Wiltshire, qui a décrit une morsure « atroce » qui a laissé une « énorme tache rouge qui a commencé à gonfler tout de suite ».

Elle a déclaré: « Il y en a beaucoup tout d’un coup par ce temps.

« Ils sont vraiment sournois aussi – je ne l’ai jamais senti atterrir sur moi, je savais seulement quand il m’a mordu. Il n’a pas bourdonné ou quoi que ce soit, comme le ferait une guêpe ou une abeille. »

Dean Collins, de Brighton, a été mordu à la jambe alors qu’il se promenait dans le parc avec sa petite amie.

Il a dit: « Mec, c’est tellement douloureux – bien pire qu’une piqûre de guêpe. »

Les orages récents à travers le pays – à la suite d’un temps ensoleillé – ont suscité des conditions humides dans lesquelles les taons prospèrent.

Les effets secondaires graves sont rares et pourtant les piqûres de taons ont entraîné des décès.

L’ancien joueur de rugby et père de quatre enfants Andy Batty, de Brixham dans le Devon, est décédé à l’âge de 48 ans après avoir subi une réaction allergique massive à une piqûre de taon.

Il est mort quelques secondes après avoir été mordu après avoir subi un choc anaphylactique en 2013, ont révélé les ambulanciers paramédicaux.

Lindsey McManus, directrice générale adjointe d’Allergy UK, a déclaré à l’époque : « L’anaphylaxie à une piqûre de taon est incroyablement rare. Il est plus courant que les gens développent une infection localisée et des douleurs autour de la piqûre.

« Comme pour toute réaction allergique, la victime aurait précédemment développé des anticorps, dans ce cas, contre l’allergène de taon en étant piqué auparavant.

« Le système immunitaire du corps réagit à un contact ultérieur en produisant des produits chimiques tels que l’histamine, qui provoquent les symptômes que nous reconnaissons comme des allergies, notamment des démangeaisons, des gonflements, des éruptions cutanées et, dans la forme la plus grave, l’anaphylaxie.

« C’est très inhabituel et bien que les piqûres de taons puissent être douloureuses, la probabilité qu’une personne soit aussi allergique est en effet très rare. »

La BPCA met désormais en garde contre les dangers que représentent de plus en plus les insectes, déclarant : « Littéralement conçues pour manger un cheval, leur morsure est à la fois impressionnante et douloureuse.

« Le taon est un insecte sanguivore et veut donc vous piquer.

« Ils peuvent vous chasser de manière persistante à une vitesse de vol d’environ 15 mph, et cela mordra à travers les vêtements.

« Il a des mandibules qui peuvent déchirer et déchirer la chair. »

Et la société de lutte antiparasitaire Sentomol a mis en garde : « Contrairement aux insectes qui perforent subrepticement la peau avec des organes en forme d’aiguilles, les taons femelles ont des pièces buccales spécialement adaptées qu’ils utilisent pour déchirer et/ou trancher la chair.

« Cela fait que le sang s’écoule lorsque le taon le lèche.

« Le taon est secret, avec une capacité ennuyeuse à atterrir sans être détecté et à s’échapper avant que la victime ne commence à ressentir la moindre douleur.

« La morsure qui s’ensuit peut être extrêmement irritante.

« Sa piqûre est considérée comme plus immédiatement douloureuse que celle d’un moustique. »

Les remèdes possibles incluent tamponner une morsure avec un antiseptique puis couvrir la plaie avec un sac de glace pour aider à éviter l’infection et l’enflure.

Le NHS recommande également: « Consultez votre médecin généraliste si vous présentez des symptômes d’infection, tels que du pus ou une augmentation de la douleur, des rougeurs et de l’enflure. »

Les experts disent que ces insectes déchirent les vêtements et la chair et sont immunisés contre les répulsifs Crédit : Getty