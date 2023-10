Avertissement urgent concernant les punaises de lit dans les voitures et les taxis alors qu’un expert partage les signes à surveiller

UN EXPERT a émis un avertissement urgent concernant les punaises de lit trouvées dans les voitures et les taxis – et a partagé des panneaux à surveiller.

Les automobilistes sont invités à être à l’affût de ces insectes hématophages alors que les craintes d’une épidémie nationale augmentent.

Les punaises de lit peuvent également pénétrer dans votre véhicule et provoquer une expérience de conduite désagréable Crédit : Shutterstock

Les méchants auto-stoppeurs ont infiltré des dizaines de maisons, obligeant les Britanniques à jeter canapés et matelas.

Cela a fait craindre une intégration de créatures parisiennes à l’échelle nationale après des observations la semaine dernière dans le métro de Londres et à Manchester.

Mais ces petits acariens embêtants sont désormais également entrés dans les voitures et les taxis.

Dominic Wyatt de l’International Drivers Association a averti que les véhicules constituent une zone « à haut risque » d’infestation.

Il a déclaré : « De nombreuses personnes considèrent leur voiture comme un espace personnel et sécurisé, mais il est essentiel de se rappeler que les punaises de lit ne font aucune discrimination. »

Les parasites sont attirés par le dioxyde de carbone, la chaleur et certains produits chimiques, que l’on trouve couramment dans les véhicules.

Les taxis sont particulièrement vulnérables aux créatures assoiffées de sang, car les gens y montent et descendent constamment.

Heureusement, M. Wyatt a révélé les principaux signes à surveiller en cas d’infestation possible de punaises de lit dans votre véhicule.

Bien qu’ils soient minuscules, les conducteurs peuvent voir les insectes dans les sièges d’auto, les tapis et les tissus d’ameublement.

Ils sont généralement bruns, rouge foncé ou jaunes, de forme ovale et de la taille d’un pépin de pomme.

Si vous regardez attentivement, vous pouvez même repérer leurs œufs ou perdre leur peau.

Pour ceux qui ont des sièges de couleur claire, l’expert recommande d’essayer de trouver des taches de sang à l’intérieur de leur véhicule, qui proviennent de l’alimentation.

Il a également identifié un étrange signe révélateur des insectes pour vous aider à repérer une infestation : leur odeur.

Les créatures ont une odeur sucrée et de moisi distinctive, qui pourrait indiquer leur présence.

Mais si vous avez constamment des démangeaisons après chaque trajet en voiture, les punaises de lit pourraient en être la cause.

Les parasites ont tendance à piquer en rangées, vous trouverez donc probablement deux ou trois petites bosses d’affilée.

Cela peut prendre plusieurs jours pour que les piqûres apparaissent sur votre peau et elles ont tendance à être surélevées et rouges.

Sur une peau claire, les piqûres de punaises de lit semblent généralement rouges, mais sur des peaux plus foncées, elles peuvent paraître violettes et peuvent être plus difficiles à voir.

Cependant, certaines personnes ne développeront aucune réaction et ne sauront donc pas qu’elles ont été mordues.

Pour éviter une épidémie de punaises de lit à l’intérieur de votre véhicule, l’expert conseille aux automobilistes de passer régulièrement l’aspirateur, d’utiliser des sprays chimiques et un traitement thermique.

Dominic a ajouté : « La dernière chose que quelqu’un voudrait, c’est une infestation généralisée de punaises de lit dans sa voiture.

« Commencez tôt, agissez vite et protégez votre espace personnel. Rester à l’abri des insectes dans les taxis est en grande partie une question de sensibilisation et de précaution. »

Cela vient du fait qu’une vidéo montre le moment où une punaise de lit est repérée rampant sur un passager du métro de Londres sur la ligne Victoria, au milieu des craintes d’invasion.

La vidéo semble montrer un sangsue à six pattes se précipitant sur le pantalon du banlieusard aux heures de pointe jeudi matin.

Pendant ce temps, une mère a raconté comment son enfant de deux ans a été laissé couvert de piqûres de punaises de lit après que des parasites hématophages ont envahi leur maison.

Antonia Selby, 28 ans, affirme que son enfant a été « mangé vivant » malgré les tentatives répétées des contrôleurs antiparasitaires pour éliminer la horde à Swindon, Wilts.