Avertissement urgent concernant les incendies domestiques alors qu’une vidéo choquante révèle la facilité avec laquelle un incendie peut se déclencher

Une vidéo CHOQUANTE a révélé la facilité avec laquelle un incendie peut se déclencher – déclenchant un avertissement urgent.

Dans le clip, on peut voir un petit nuage de fumée s’élever au-dessus d’un canapé à partir d’une petite tache de lumière.

Une vidéo choquante a fait surface en ligne sur la facilité avec laquelle les incendies de maison peuvent commencer 1 crédit

La femme de Cornwall, Lydia Cooke, avertit maintenant les autres de faire attention, après que son miroir a failli déclencher un incendie 1 crédit

La vidéo, qui a été publiée sur Tiktok par Lydia Cooke, se lit comme suit : “J’avais aujourd’hui des années quand j’ai appris comment les incendies de maison peuvent se déclencher.”

Lydia a sous-titré le clip : “* Commencer la peur d’un incendie de maison *”

La femme de Cornwall a ensuite créé une deuxième vidéo avertissant de toute urgence les autres de faire attention tout en expliquant d’où venait la fumée.

Elle révèle qu’un miroir reflétait la lumière du soleil et la chaleur sur la petite partie de son canapé, le voyant presque s’enflammer.

Lydia dit : “C’est le miroir qui a causé le reflet, c’est un de ces genres de miroirs de maquillage qui se retournent et un côté est agrandi.

Pointant du doigt le côté agrandi, Lydia dit : “Je suppose que c’est ce côté qui était en haut.

“De toute évidence, vous pouvez en quelque sorte voir comment cela se passe maintenant.”

Elle explique comment plus tôt dans la journée, elle était assise à la fenêtre en train de se maquiller.

Ajoutant: “C’était absolument en train de le jeter, il n’y avait aucun signe de soleil.

“Et je posais le miroir et j’allais à la cuisine pour faire quelques travaux.

“Quelques heures plus tard, j’ai réalisé à quel point il faisait beau, je me suis retourné et j’ai vu ça comme une fumée étrange venant du canapé, donc je n’avais évidemment aucune idée de ce qui se passait, j’ai pensé que j’avais brûlé de l’encens et que j’avais perdu la tête et oublié ça .”

Lydia a déclaré qu’elle avait commencé à enregistrer des “preuves” pour que son propriétaire montre que les dommages causés au canapé étaient de sa faute.

Elle a poursuivi: “Puis j’ai réalisé que c’était le miroir et que je l’avais posé plus tôt dans la journée.”

Lydia a expliqué que le soleil était “dans le mauvais espace complet, rayonnant sur le miroir que j’avais également placé au hasard au mauvais endroit.

Les incendies ainsi provoqués deviennent de plus en plus apparents. Marc Thomas

“Je suis tellement content de l’avoir compris tôt et que tout le monde puisse apprendre de mes erreurs.

“J’espère que cela aidera tout le monde, c’était super effrayant, j’ai beaucoup de chance d’avoir été à la maison quand c’est arrivé et j’apprendrai de mes erreurs.”

Plus tôt cette année, les pompiers ont émis un avertissement public après que deux incendies de maison massifs se soient révélés avoir commencé à partir de reflets de miroir.

À l’époque, le responsable du groupe de prévention du Merseyside Fire & Rescue Service, Mark Thomas, a déclaré: «Les incendies causés de cette manière deviennent de plus en plus apparents.

« Ces deux incendies ont été déclenchés par la lumière réfléchie du soleil, qui a dirigé les rayons des miroirs grossissants sur des objets combustibles.

“Jetez un coup d’œil autour de votre maison – si vous avez des miroirs grossissants ou d’autres objets tels que des ornements en verre ou des presse-papiers, assurez-vous qu’ils sont à l’abri de la lumière directe du soleil ou que le soleil peut se refléter sur d’autres objets.

“Ne laissez jamais de miroirs de rasage ou de courtoisie sur les rebords de fenêtres – c’est une recette pour un désastre.

“Il est également très important de garder les aérosols ou tout autre objet inflammable à l’abri de la lumière directe du soleil.”