Avertissement urgent concernant les frelons asiatiques meurtriers après que 10 personnes ont été piquées au paradis des vacances britanniques – comment vous protéger

Les frelons asiatiques ont atteint l’Europe après s’être faufilés en France en 2004 dans une cargaison de poterie en provenance de Chine et sont maintenant répandus en Espagne et au Portugal.

Le frelon est principalement noir avec une seule bande jaune et orange au sommet de son abdomen, des pattes jaunes et un visage orange.

Il est légèrement plus petit que le frelon européen indigène mais plus gros qu’une guêpe.

Les nids sont construits par une reine frelon dans des hangars ou des dépendances, mais se trouvent aussi fréquemment à l’intérieur de nichoirs.

Les reines restent dans ces nids pendant environ six semaines, où elles élèvent souvent environ 100 frelons ouvriers.

Une fois que le nid est suffisamment grand, les frelons le quittent et se déplacent vers d’autres zones, telles que des arbres plus grands, où des nids secondaires plus grands peuvent être construits.

Un seul nid plein de frelons asiatiques est capable de consommer environ 11 kg (24 lb) d’insectes pollinisateurs comme les abeilles mellifères en une saison.