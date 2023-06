Avertissement urgent concernant le comportement des chiens par temps chaud – vous et votre famille pourriez être en danger

Les propriétaires de CHIENS ont été invités à faire attention aux changements de comportement de leur animal par temps chaud.

Une nouvelle étude a révélé que lorsque le soleil est au rendez-vous et que les températures sont élevées, les chiens sont 11 % plus susceptibles de mordre.

Le temps ensoleillé pourrait rendre votre chien un peu plus vif Crédit : Getty – Contributeur

Les chiens sont 4 % plus susceptibles de mordre par temps chaud et 11 % plus susceptibles de instantané à vous s’il y a un indice UV élevé.

Et ce ne sont pas les seuls animaux qui deviennent plus agressifs lorsque le soleil brille.

Les singes, les rats et les souris deviennent également plus vifs lorsque les températures sont étouffantes.

Clas Linnman, professeur adjoint à la Harvard Medical School, et ses collègues ont analysé 69 525 attaques de chiens dans huit villes américaines entre 2009 et 2018.

Ils ont examiné la relation entre la température, les rayons UV et l’ensoleillement par rapport aux taux de morsures de chiens.

Les chercheurs ont déclaré: « Nous concluons que les chiens, ou les interactions entre les humains et les chiens, sont plus hostiles les jours chauds, ensoleillés et pollués, ce qui indique que le fardeau sociétal de la chaleur extrême et de la pollution de l’air comprend également les coûts de l’agression animale. »

L’étude a révélé que les incidents de morsure de chien augmentaient de 11 % les jours où les niveaux d’UV étaient plus élevés.

Les jours où les températures étaient plus élevées, les taux de morsures de chiens ont augmenté de 4 %.

Un expert en animaux de compagnie a partagé plus tôt des conseils sur la façon de protéger les enfants et de savoir si un chien est sur le point d’attaquer.

La comportementaliste canine Debby Lucken a révélé comment les chiens utilisent leur corps pour nous dire qu’ils sont stressés ou mal à l’aise.

Le fondateur de 42 ans de Kids Around Dogs, qui aide les familles à éduquer leurs animaux de compagnie et à vivre en harmonie ensemble, a déclaré : « Apprendre le langage des chiens est essentiel.

« Les chiens communiquent avec nous tout le temps. Ils nous disent s’ils sont heureux, tristes, en colère et plus, tout comme nous, mais il est essentiel de se rappeler qu’ils ne communiquent pas de la même manière que nous.

« Tout le monde, y compris les enfants, devrait être capable de reconnaître un certain langage corporel canin pour s’assurer que leurs chiens ne sont pas trop stressés et mal à l’aise afin que les blessures liées aux chiens puissent être évitées.

« Voici quelques conseils pour les familles pour les aider à passer les vacances d’été, en tenant compte du bien-être de leurs enfants et de leurs chiens. »

Tout d’abord, Debby, de Poole, Dorset, suggère de garder un œil sur l’un des signaux suivants qui peuvent indiquer un stress.

Se lécher les lèvres lorsqu’il n’y a pas de nourriture, bâiller lorsqu’il n’est pas au lit et secouer son corps lorsqu’il n’est pas mouillé sont tous des signes d’inconfort.

Gratter pendant longtemps périodes de temps quand il n’y a pas de problème de santé clair, ou donner des « yeux de chiot » avec les blancs très visibles, pourrait également précéder un bond.

Une autre façon peut-être surprenante pour les chiens de nous faire savoir qu’ils sont mal à l’aise est de nous donner beaucoup de « bisous ».

Cela se produit généralement lorsque nous nous approchons très près d’eux ou lorsque nous les attrapons.

Ils peuvent nous lécher à plusieurs reprises pour nous faire détourner la tête ou même nous éloigner complètement, ce qui, quand on y pense, fonctionne très bien.

Debby a déclaré: « D’une manière générale, ces signaux servent de moyens initiaux pour nous dire ce qu’ils ressentent et nous demander d’arrêter ce que nous faisons.

« Si nous n’écoutons pas, ou si nous ne reconnaissons pas les signes, ils devront intensifier leur façon de nous parler. »

Cela peut inclure le recul de ses oreilles comme s’il les épinglait à sa tête ou l’abaissement de son corps au sol.

S’accroupir pour se faire plus petit est aussi un signe, tout comme tendre le corps comme s’il était figé avec la bouche fermée.

« De nombreux propriétaires de chiens confondent cela avec un sourire, mais c’est vraiment de la tension », a déclaré Debby.

Lorsque ces signaux échouent, les chiens passeront alors à des signaux plus évidents, tels que grogner ou montrer les dents.

Si un chien arrive à ce stade, cela signifie qu’il est très mal à l’aise – mais il essaie toujours de nous dire poliment de partir ou d’arrêter ce que nous faisons.

Debby a déclaré: « Si votre chien grogne, veuillez vous abstenir de le réprimander car il ne fait que donner un avertissement.

« En fait, si nous n’écoutons pas ces signaux d’avertissement ou si nous les disons, les chiens n’auront d’autre choix que d’intensifier la conversation et ils pourraient recourir à la morsure. »