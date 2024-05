Avertissement urgent concernant la rage aux propriétaires d’animaux alors que des chauves-souris criblées de maladies sont découvertes aux États-Unis

Les chefs de la santé de l’État ont extrait des chauves-souris enragées de deux maisons de l’Illinois – tout en avertissant les propriétaires d’animaux de faire attention aux symptômes de la rage.

Cela survient quelques semaines après la découverte de chauves-souris atteintes de la rage dans le Michigan. Les chauves-souris sont porteuses du virus de la rage dans tous les États américains, à l’exception d’Hawaï.

Les responsables de la santé de l’État exhortent les citoyens à s’assurer que leurs vaccins contre la rage sont à jour pour les animaux de compagnie, le bétail de valeur et les chevaux, car ils restent attentifs aux comportements étranges des animaux de compagnie. porteurs courants de la rage: chauves-souris, ratons laveurs, mouffettes, coyotes et renards.

La découverte, le 10 mai, des deux chauves-souris, désormais confirmées positives pour la rage, a conduit l’IDPH à publier des directives détaillées sur la manière d’empêcher les chauves-souris de nicher dans les maisons et autres propriétés résidentielles alors que la menace d’activité des chauves-souris enragées s’intensifie cet été.

Les responsables de la santé publique de l’État ont réussi à extraire des chauves-souris enragées de deux maisons de l’Illinois dans les comtés de Cook et Will – et mettent désormais en garde contre davantage de créatures enragées. Ci-dessus, une grosse chauve-souris brune (Eptesicus fuscus), l’une des nombreuses espèces originaires de l’Illinois et des États voisins.

« Des groupes de chauves-souris peuvent s’installer dans les maisons des gens et cela souligne l’importance de connaître les moyens de les empêcher d’entrer », a déclaré le directeur de l’IDPH, le Dr Sameer Vohra.

« La rage est une maladie mortelle mais évitable », a souligné le Dr Vohra. dans sa déclaration.

« Il est important que les résidents de l’Illinois sachent comment prévenir l’exposition à la rage pour se protéger et protéger leurs proches. »

Le directeur de l’IDPH a noté que la première étape, si une chauve-souris est découverte à l’intérieur d’une maison, est d’essayer de la recouvrir d’un conteneur et de contacter le contrôle des animaux pour un test de rage.

Le département de la santé a conseillé de porter des gants de protection à l’approche de la créature et d’utiliser une boîte ou une canette de café pour piéger le mammifère ailé en place.

L’État de l’Illinois abrite des espèces de chauves-souris, comme la petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus), qui peut peser aussi peu que quelques nickels et est plus que capable de se faufiler à travers les ouvertures étroites ou les fissures des portes et fenêtres. Ci-dessus, une petite chauve-souris brune en vol

L’installation de revêtements sur les ouvertures de cheminée et la garantie que les cadres sont sécurisés sur toutes les entrées, comme les portes, les fenêtres et les bouches d’aération, contribueront à réduire le risque de chauves-souris enragées dans la maison, a noté l’IDPH dans son guide « exclusion des chauves-souris ».

Toute ouverture supérieure à un quart de pouce, ont-ils conseillé, devrait être bouchée pour empêcher les chauves-souris de se faufiler dans la maison.

Les responsables ont recommandé une nouvelle conception pour une « valve unidirectionnelle ». Le système de valve permet aux chauves-souris de quitter une structure qu’elles ont déjà infestée, mais les empêche d’y rentrer.

L’État abrite des espèces de chauves-souris, comme la petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus), qui peut peser aussi peu que quelques nickels et est plus que capable de se faufiler à travers les ouvertures étroites ou les fissures des portes et fenêtres.

L’IDPH a recommandé soit « du calfeutrage, de la mousse expansible, du contreplaqué, du mortier, des solins métalliques, de la laine d’acier ou un tamis ou un filet d’un quart de pouce » pour boucher ces ouvertures, mais a également présenté une nouvelle conception pour une « vanne unidirectionnelle ».

Le système de valve permet aux chauves-souris de quitter une structure qu’elles ont déjà infestée, mais les empêche d’y rentrer.

Alors que les stéréotypes sur la rage peuvent amener le public à imaginer que tous les animaux enragés agissent de manière agressive ou ont de la mousse à la bouche, l’IDPH a noté que « des changements dans le comportement normal de tout animal peuvent être des signes précoces de la rage ».

Une chauve-souris active pendant la journée, par exemple trouvée au sol, ou qui semble incapable de voler doit être traitée comme si elle avait la rage, ont indiqué les responsables de la santé.

« Si vous avez été mordu par un animal, consultez immédiatement un médecin », a déclaré l’IDPH dans son avis cette semaine.

« Les morsures peuvent s’infecter et si l’animal présente un risque élevé de rage, un traitement préventif doit commencer rapidement », ont-ils noté.

Dans la mesure du possible, les autorités recommandent aux résidents de « ne pas tuer ou relâcher la chauve-souris avant d’appeler votre médecin ou le service de santé local pour vous aider à déterminer si vous avez pu être exposé à la rage et si vous avez besoin d’un traitement préventif ».

Un spécimen capturé peut aider les autorités sanitaires locales à décider du traitement à suivre pour les personnes exposées, ont-ils déclaré.