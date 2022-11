Avertissement urgent concernant la nouvelle tendance virale de la cuisine qui est considérée comme un moyen dangereux de faire frire le steak

Un avertissement urgent a été émis concernant la tendance virale de la cuisine qui promeut une façon dangereuse de faire frire le steak.

Les autorités des incendies exhortent les téléspectateurs de TikTok à ne pas essayer le nouveau hack qui est regardé par des millions de personnes.

Une jeune femme sur TikTok est vue en train d’utiliser un grille-pain pour cuire son steak Crédit : @itsmeju1iette /TikTok

Les pompiers ont mis en garde contre l’utilisation de la tendance virale Crédit : @itsmeju1iette /TikTok

Bien que le clip soit populaire, beaucoup de ceux qui l’ont regardé sont fatigués de l’essayer Crédit : @itsmeju1iette /TikTok

L’astuce consiste à utiliser un grille-pain pour cuire un steak en insérant la tranche de viande là où le pain irait normalement.

Dans un exemple, Juliette, utilisatrice de TikTok, utilise les plaques de cuisson du grille-pain pour cuire le bœuf avant de le retirer avec des pinces.

Utilisant le hashtag “#chef”, l’Américaine – connue uniquement sous le nom de Juliette – a sous-titré la vidéo : “Cooking steak for my boyfriend”.

Mais l’idée est critiquée par les pompiers de Londres qui exhortent tous ceux qui voient la vidéo tendance à ne pas l’essayer chez eux.

Leur compte sur les réseaux sociaux a déclaré sur Twitter: “Qu’est-ce que tu manges pour le dîner?”

“Cette #Electricalsafetyweek, nous rappelons aux gens de n’utiliser les produits électriques que pour l’usage auquel ils sont destinés.

“Ne faites pas cuire les steaks dans un grille-pain.”

Bien que le clip soit populaire, beaucoup de ceux qui l’ont regardé hésitent à l’essayer.

Pendant ce temps, d’autres ont qualifié le clip de “dérangeant et dégoûtant” et ont été horrifiés par le manque d’assaisonnement par-dessus tout.

Une personne a dit : « 100 % de risque d’incendie ».

Un autre a dit: “C’est comme ça qu’on brûle une maison.”

Quelqu’un d’autre a dit : « Je viens de voir un crime se produire.

Et bien que la solution rapide soit dangereuse, Juliette devra nettoyer en profondeur son grille-pain après l’avoir contaminé avec de la viande crue.

Cela vient alors que ce type a adapté sa commande McDonald’s parce qu’il déteste la salade et que les gens ne pouvaient pas s’arrêter de rire quand ils la voyaient.

Et ces invités au mariage ont été horrifiés quand on leur a servi des chips, des croissants et des fruits comme repas et que les gens l’ont qualifié de «déjeuner pour tout-petits».

De plus, cette fière maman a montré la boîte à lunch d’un enfant de deux ans “difficile”, mais cela fait instantanément paniquer les autres.

L’astuce voit les gens utiliser un grille-pain pour cuire un steak Crédit : @itsmeju1iette /TikTok