Un avertissement urgent a été émis concernant une « belle » fleur qui cache un secret mortel – on dit aux Britanniques de la retirer des jardins.

La plante, qui ressemble à un panais, pourrait être mortelle pour les humains et les animaux.

La plante qui ressemble à un panais est mortelle

La pruche pourrait facilement tuer si elle était consommée car elle contient des toxines mortelles.

Les toxines se développent naturellement et comprennent la coniine et une gamma-coniceine, qui provoquent une paralysie musculaire.

Toute personne qui ingère la plante nocive pourrait se retrouver avec une insuffisance respiratoire et éventuellement mourir.

Seule une infime quantité de pruche peut s’avérer mortelle pour un humain ou pour le bétail.

Il pousse généralement dans des endroits humides et marécageux et est souvent confondu avec ses sosies non toxiques tels que les carottes sauvages ou les panais.

L’experte en plantes Whitney Bromberg Hawkings a déclaré: « La pruche d’eau, qui ressemble beaucoup au persil de vache, peut être trouvée parsemée dans la campagne à la seconde où le soleil se lève, mais peut également être mortelle pour les animaux et les humains quelques minutes après l’ingestion.

« Il contient un produit chimique hautement toxique qui est mortel s’il est ingéré, sans parler de sa forte odeur de carotte qui en fait un ennemi du jardin. »

En cas d’ingestion accidentelle, les symptômes d’empoisonnement comprennent des convulsions, des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales, des tremblements, de la confusion, de la faiblesse ou des étourdissements.

La plante a déjà été trouvée sur une plage de Cornouailles à la suite d’une tempête.

Joshua Quick, un butineur professionnel, a déclaré que l’érosion causée par la tempête près de la plage de Lelant, près de St Ives, avait provoqué la chute de la plante mortelle.

Il a déclaré: « Les racines sont de la pruche d’eau (oenanthe crocata) et si elles sont mangées par des chiens ou des humains, elles seront mortelles.

« Ils ressemblent beaucoup au panais et ont une odeur très similaire. Bien qu’il s’agisse d’une belle plante, la pruche est l’une des plantes les plus toxiques de l’hémisphère nord et ces racines sont très toxiques. »