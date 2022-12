Avertissement urgent car le volcan meurtrier qui a tué 22 touristes en 2019 “pourrait avoir une éruption plus importante à tout moment, selon un expert

LE volcan MORTEL Whakaari qui a tué 22 touristes en 2019 pourrait éclater à nouveau à tout moment et être encore plus désastreux, selon les experts.

L’explosion dévastatrice sur White Island a été l’une des catastrophes naturelles les plus meurtrières de l’histoire de la Nouvelle-Zélande, et les avertissements effrayants font suite à une escalade de son niveau d’alerte.

Fumée de l’éruption volcanique de Whakaari, photographiée depuis un avion Crédit : EPA

Suite à l’éruption de 2019, la destination touristique populaire a rapidement été engloutie par des cendres, de la vapeur et des gaz. Crédit : Reuters

Il est actuellement au niveau d’alerte deux, qui est plus élevé que n’importe lequel des autres volcans actifs de Nouvelle-Zélande.

C’est aussi l’alerte la plus élevée possible pour un volcan, avant qu’il n’entre en éruption.

Des photos d’il y a trois ans montrent des panaches de fumée qui ont suivi l’éruption mortelle qui a marqué de nombreux touristes.

Il y avait 47 visiteurs sur l’île à l’époque, dont près de la moitié n’ont pas survécu à l’explosion.

Selon Shane Cronin, volcanologue à l’Université d’Aukland, la menace d’une nouvelle éruption de Whakaari était très probable.

Il a déclaré à Newsweek: “La surveillance de Whakaari est restée stable mais est également réduite car personne n’a pu se rendre pour entretenir les stations sismiques depuis 2019.

“La prochaine éruption pourrait se produire à tout moment, étant donné que le volcan peut être déclenché par plusieurs mécanismes différents, à la fois internes [new magma] ou externe [sealing of the top]qui sont tous deux hautement imprévisibles.”

L’échelle d’alerte va du niveau un à cinq, et le niveau deux signifie que l’île volcanique montre des signes de “troubles volcaniques modérés à intensifiés”.

Cronin a déclaré que la prochaine explosion sur la petite île pourrait être bien pire.

Il a déclaré: “L’ampleur de l’éruption de 2019 était très petite, Whakaari peut produire des éruptions de cette taille ou bien plus grandes.

“Sur l’échelle de l’indice d’explosivité volcanique, cette éruption était un VEI zéro ou peut-être un.

“Ce volcan pourrait produire des éruptions jusqu’à VEI quatre à cinq.”

Avant l’éruption dévastatrice de 2019, le volcan a éclaté plusieurs fois.

Entre décembre 1975 et septembre 2000, il est entré en éruption de manière continue avant d’éclater à nouveau en 2012 et 2016.

Bien que l’île volcanique n’ait pas éclaté depuis 2019, Whakaari continue d’afficher une activité volcanique constante de bas niveau.

Une photo prise par un touriste sur un bateau quelques instants après la première éruption en 2019 Crédit : Reuters

La dernière éruption sur l’île a tué 22 touristes Crédit : Reuters