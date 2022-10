Avertissement urgent car 90% des écoles pourraient faire faillite l’année prochaine en raison de la spirale de l’énergie et des salaires, préviennent les chefs

Les chefs d’établissement ont averti que 90% des écoles feraient faillite dès l’année prochaine en raison de l’augmentation des factures d’énergie et des salaires.

La moitié des écoles devraient être dans le rouge cette année et on craint que le personnel enseignant et de soutien essentiel ne soit perdu en conséquence.

Les écoles pourraient faire faillite l'année prochaine, ont prévenu les chefs d'établissement

Paul Whiteman de NAHT a déclaré que les écoles étaient «coupées jusqu'à l'os»

Des classes plus grandes, des options de programme réduites et moins de soutien pour les étudiants en seront également une conséquence, ont averti les chefs.

Les chefs et les dirigeants des académies ont déclaré que de nouvelles réductions de dépenses proposées en pousseraient beaucoup à bout.

Et une augmentation des salaires des enseignants, qui est de 5% pour la plupart et toujours inférieure à l’inflation, est considérée comme essentielle mais mettra également les écoles en difficulté.

Paul Whiteman, secrétaire général de l’Association nationale des chefs d’établissement, a déclaré à l’Observateur : « Il n’y a plus de solutions faciles.

« Les écoles sont coupées jusqu’à l’os. Cela signifiera réduire les heures d’enseignement, les assistants d’enseignement et les enseignants.

Le révérend Steve Chalke, dont la fondation Oasis gère 52 académies en Angleterre, a déclaré : « À ce rythme de combustion, dans moins de trois ans, nous serons en faillite.

“Personne n’est en mesure de continuer très longtemps à manger ses réserves.”

Les coûts de l’électricité et du gaz dans sa chaîne sont passés de 26 000 £ par an à 89 000 £, et la fiducie doit également trouver 4,5 millions de £ pour les augmentations de salaire des enseignants.

Jonny Uttley a déclaré que son académie Education Alliance Trust à Hull et dans le Yorkshire de l’Est utilise des réserves pour gérer l’énergie, les salaires et d’autres coûts.

Mais il a dit: “Il arrive un moment où nous manquons tout simplement d’argent.”

Leora Cruddas, directrice générale de la Confédération des fiducies scolaires, a déclaré: “Le gouvernement doit intervenir de toute urgence. L’enseignement public doit être financé de manière adéquate par l’État.”

Le PDG Gary Ratcliffe a déclaré que son Galaxy Trust à Dartford, dans le Kent, devait également dépenser davantage pour le soutien en santé mentale de ses élèves et de son personnel aux prises avec la crise du coût de la vie.

Il a mis en garde contre “une crise de financement très importante” à l’horizon.

Un porte-parole du ministère de l’Éducation a déclaré: “Nous comprenons que les écoles sont confrontées à des pressions sur les coûts en raison d’événements internationaux qui font grimper les prix de l’énergie.”

Elle a ajouté qu’en plus du programme d’aide énergétique, les écoles recevraient 53,8 milliards de livres sterling de financement de base cette année “qui comprend une augmentation de trésorerie de 4 milliards de livres sterling”.